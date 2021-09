Spoormaatschappij NMBS lanceert het interactieve spel 'Hello Train' naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit en het Europees Jaar van het Spoor. Het spel is een schattenjacht via een applicatie in het thema van het spoor, zegt NMBS.

Het grote publiek kan vanaf 16 september drie weken lang op zoek naar typische spoorwegobjecten en -locaties, verspreid over 35 stations in het land. Bij elk object of locatie hoort een QR-code. Elk gevonden object of locatie levert punten op, waarmee de deelnemers aan het einde prijzen kunnen winnen. De hoofdprijs is een van 75 duotickets voor een exclusief concert van de Belgische popartieste 'Alice on The Roof' op woensdag 27 oktober 2021 in Train World, het treinmuseum van NMBS.

De Hello Train-app staat op de App Store van Apple en Google Play. Het spel start donderdag 16 september en eindigt donderdag 7 oktober.

