In afwachting dat de theaters weer mogen openen, blijft Opera Ballet Vlaanderen op virtuele wereldtournee langs alle huiskamers. Je kan sinds deze week vanuit je woonkamer genieten van vier wereldcreaties: de opera Infinite Now van Chaya Czernowin en drie korte dansstukken uit de geprezen Choreolabreeks.

In 2017 werd Infinite Now door het gezaghebbende vaktijdschrift Opernwelt uitgeroepen tot de beste Wereldcreatie van dat seizoen. En The New Yorker noemde het 'een van de sleutelwerken van het decennium'. Componiste Chaya Czernowin en regisseur Luk Perceval leverden dan ook een uitdagende en geheel vernieuwende opera ervaring af.

Het werk baseert zich op het theaterstuk Front van Luk Perceval - over de Eerste Wereldoorlog - en de novelle Homecoming van de Chinese auteur Can Xue. De verschrikkingen aan het IJzerfront vervlechten zich met het verhaal van een vrouw die thuiskomt in een huis dat op een afgrond balanceert.

Chaya Czernowin radicaliseert haar zoektocht naar een eigen en nieuwe geluidstaal. Ze drijft de zoektocht naar wat achter spreken, zingen en spelen schuilgaat als het ware op de spits. Luk Perceval tekende voor een strakke beeldtaal en toont de wereldramp van 1914-1918 die in vertraging op ons afstormt. Hij werd voor Infinite Now uitgeroepen tot operaregisseur van het jaar.

De productie, een co-productie met Nationaltheater Mannheim en met het befaamde IRCAM in Parijs, was bovendien een technisch huzarenstuk waarbij computerklanken zich naadloos moesten vermengen met het Symfonisch Orkest Opera Ballet Vlaanderen onder leiding van Titus Engel.

In de voornaamste rollen zie je onder andere Karen Vourc'h, Kai Rüütel, Noa Frenkel, Terry Wey, Vincenzo Neri en vele anderen.

Klik hier om Infinite now te bekijken.

Chorealab

De Choreolabreeks van Opera Ballet Vlaanderen blijft voor velen een geliefde ontdekkingtocht langs het vele talent dat ons dansgezelschap rijk is. In Choreolab mogen de dansers zelf een choreografie maken. De creaties worden opgevoerd door collega-dansers en voor de technische ondersteuning mogen de choreografen rekenen op de kundige kostuum- en decorateliers van Opera Ballet Vlaanderen.

Van de veertiende editie van Chorealab staan 3 creaties online.

In Ladylike speelt Shelby Williams met de klassieke rollenpatronen en verwachtingen binnen man-vrouwrelaties.

In situ is een verkenning van identiteit en van het zelf, bekeken door de lens van verhoudingen tot cultuur, geschiedenissen en plaats. Onze identiteit ligt niet vast; we deinen mee op oude en nieuwe golven, op in- en uitwendige krachten en we zijn allen overgeleverd aan de tijd. De Indonesisch-Australische Juliet Burnett nodigt de Frans-Belgische Victor Polster-Ketelslegers uit om te dialogeren op het vlak tussen het echte en het ingebeelde.

In Mad Scene speelt Drew Jacoby met de idee van de 'waanzinscène' uit de opera, die vaak tot doel heeft virtuositeit ten tonele te brengen. Het snijvlak tussen de absurditeit in het ballet en de immense vaardigheid die dat vereist, boeit haar. Tegelijk zijn er de verfijnde verfraaiingen, gecreëerd puur voor het plezier van de beweging zelf en het genot van de toeschouwer. De soms overdreven maniertjes en stilering van het ballet vergroot ze uit in deze viering van het ambacht.

