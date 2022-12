De kogel is door de kerk voor het Nederlands-Belgische spoorinitiatief European Sleeper. In mei volgend jaar zal zijn eerste nachttrein tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn sporen. De primeur is voor een rit met vertrek in de Duitse hoofdstad, zo meldt European Sleeper. Drie keer per week zal de nachttrein heen en weer rijden.

De eerste rit van de nieuwe nachttrein is op 25 mei gepland, met een nachtrit richting de Lage Landen. Wie dan in Berlijn om 22.56 uur vertrekt, komt daags nadien om 9.27 uur aan in terminus Brussel-Zuid, of iets vroeger om 8.47 uur in Antwerpen-Centraal. Vanuit Berlijn zal de 'ES 452' sporen op zondag, dinsdag en donderdag.

Andersom vertrekt nachttrein 'ES 453' op maandag, woensdag en vrijdag in Brussel-Zuid om 19.22 uur (20.01 uur in Antwerpen), met de allereerste rit op 26 mei. Deze trein arriveert om 6.48 uur aan het perron van Berlin Hauptbahnhof. Er zijn ook stops in Roosendaal, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Amersfoort, Deventer, Bad Bentheim en Hannover. Op het traject van Berlijn naar Brussel vallen de stops in Amersfoort en Den Haag weg.

Vanaf 49 euro

De nachttrein met tien rijtuigen biedt de reizigers zitplaatsen, ligplaatsen ('couchettte') en slaapplaatsen, met prijzen vanaf 49 euro voor een zitplaats, vanaf 79 euro voor een 'couchette' en vanaf 109 euro voor een slaapplaats. Tickets zijn te boeken vanaf 20 februari. European Sleeper start de verbinding op met gehuurde rijtuigen en wil op de kortere termijn investeren in eigen rijtuigen.

Het is de bedoeling om vanaf december 2023 de treindienst voorbij Berlijn te verlengen tot Dresden en de Tsjechische hoofdstad Praag, zoals initieel het plan was. Indien mogelijk willen de initiatiefnemers vanaf 2024 ook van drie ritten per week naar een dagelijks trein gaan.

Het zal om de tweede nachttrein in België gaan, na de NightJet van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB richting Wenen.

