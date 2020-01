Vogels voederen in je tuin? Een prima idee! Maar je kan ze nog meer verwennen door ze ook onderdak te geven. Toch is lukraak een nestkastje ophangen geen garantie op succes.

Vogels willen zich vooral veilig voelen in je tuin. Hang nestkastjes daarom altijd op een rustige plek. Dus liever niet vlakbij je terras, want daar is meestal te veel activiteit. En evenmin in volle zon, want dan wordt het er te warm. Snoei zo nodig wat takken of bladeren weg in de aanvliegroute naar het kastje. En hang het ook hoog genoeg - zeker twee meter boven de grond - zodat het buiten het bereik van katten blijft.

De juiste plek

Niet elke windrichting is geschikt voor een nestkastje. Vermijd een plek op het westen, want dan valt de regen naar binnen. De ideale plek is er eentje met het vlieggat op het oosten, noordoosten of zuidoosten gericht.

De juiste ophanging

Uiteraard moet je een nestkastje stevig vastmaken zodat het niet gaat wiebelen of kantelen. Je mag het ook niet rechtstreeks aan een boomstam vastspijkeren of -schroeven, want in die gaatjes kunnen parasieten en ziekten gaan huizen. Gebruik daarom liever een plastic wasdraad of een roestvrije metaaldraad om je nestkastje vast te sjorren. En breng spietjes aan tussen de stam en de draad, om je boom niet te beschadigen.

De juiste afstand

Wil je verschillende nestkastjes in je tuin, hang die dan niet samen op één plek. Vogels van dezelfde soort wonen graag een tiental meter van elkaar verwijderd. Bij vogels van verschillende soorten volstaat drie meter afstand tussen de nestkastjes.

Het juiste onderhoud

Een keer per jaar - liefst in de herfst - moet je de nestkastjes schoonmaken om parasieten te verwijderen. Resten van vroegere nesten kan je wegschrobben met een schuurborsteltje en kokend water.

Kijk vervolgens na of het kastje nog altijd waterdicht is en bestrijk de binnenkant met lijnolie. Heb je de herfstschoonmaak overgeslagen, dan kan je die alsnog tot eind februari doen.

Het juiste vlieggat

De diameter van het vlieggat bepaalt welke vogelsoort in je nestkastjes komt wonen.

Koolmeesjes houden van een diameter van 30-32 mm.

Andere mezen: 27 tot 28 mm.

Boomklevers en spreeuwen: 46 tot 50 mm.

Huismussen: 32 tot 40 mm.

Gekraagde roodstaart: een ovaal vlieggat van 32 x 46 mm.

Vogels willen zich vooral veilig voelen in je tuin. Hang nestkastjes daarom altijd op een rustige plek. Dus liever niet vlakbij je terras, want daar is meestal te veel activiteit. En evenmin in volle zon, want dan wordt het er te warm. Snoei zo nodig wat takken of bladeren weg in de aanvliegroute naar het kastje. En hang het ook hoog genoeg - zeker twee meter boven de grond - zodat het buiten het bereik van katten blijft.Niet elke windrichting is geschikt voor een nestkastje. Vermijd een plek op het westen, want dan valt de regen naar binnen. De ideale plek is er eentje met het vlieggat op het oosten, noordoosten of zuidoosten gericht.Uiteraard moet je een nestkastje stevig vastmaken zodat het niet gaat wiebelen of kantelen. Je mag het ook niet rechtstreeks aan een boomstam vastspijkeren of -schroeven, want in die gaatjes kunnen parasieten en ziekten gaan huizen. Gebruik daarom liever een plastic wasdraad of een roestvrije metaaldraad om je nestkastje vast te sjorren. En breng spietjes aan tussen de stam en de draad, om je boom niet te beschadigen.Wil je verschillende nestkastjes in je tuin, hang die dan niet samen op één plek. Vogels van dezelfde soort wonen graag een tiental meter van elkaar verwijderd. Bij vogels van verschillende soorten volstaat drie meter afstand tussen de nestkastjes.Een keer per jaar - liefst in de herfst - moet je de nestkastjes schoonmaken om parasieten te verwijderen. Resten van vroegere nesten kan je wegschrobben met een schuurborsteltje en kokend water.Kijk vervolgens na of het kastje nog altijd waterdicht is en bestrijk de binnenkant met lijnolie. Heb je de herfstschoonmaak overgeslagen, dan kan je die alsnog tot eind februari doen.De diameter van het vlieggat bepaalt welke vogelsoort in je nestkastjes komt wonen.