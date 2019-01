Negentigste verjaardag Kuifje wordt gevierd in binnen- en buitenland

Op 10 januari 1929 verscheen het eerst Kuifje-album, "Les aventures de Tintin, reporter du Petit 'Vingtième', au pays des soviets", van de hand van Hergé. Sindsdien verschenen 23 albums, die in 120 talen meer dan 250 miljoen keer verkocht werden.

Een greep uit de evenementen die op til staan of al van start gegaan zijn: naar aanleiding van de 90ste verjaardag heeft Moulinsart een gekleurde digitale versie van "Kuifje in Congo" gemaakt, die deze maand beschikbaar is. Het album kan gedownload worden in drie talen, Nederlands, Frans en Engels.

In Barcelona vindt sinds december vorig jaar tot mei dit jaar ook een tentoonstelling plaats "Tintin I La Lluna", over de vijftigste verjaardag van de eerste stappen op de maan van Neil Armstrong. Kuifje liep daar in het album "Kuifje op de maan" al in 1953 rond. Nog sinds december is er in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel de expo "Hergé", waar bezoekers een selectie aan zeldzame documenten, originele tekeningen en andere werken kunnen ontdekken van de schepper van Kuifje. Eerder was de expo ook al te bezichtigen in Parijs, Quebec en Odense.

Ook in het Franse kasteel van Malbrouck loopt vanaf 30 maart tot 30 november een expo over Hergé.

In Frankrijk krijgt men trouwens niet genoeg van de avonturen van Kuifje: op radiozender France Culture kan men vanaf april luisteren naar het radiofeuilleton "Le Temple du Soleil". Het is al het vierde avontuur van Kuifje dat in een radiofeuilleton wordt gegoten.

Dit jaar komt ook de documentairefilm "La Véritable Histoire de Rascar Capac" uit. Die gaat over de mummie Rascar Capac, een uitvinding van Hergé in het album "De 7 kristallen Bollen". De documentaire probeert antwoorden te vinden op vragen als "Wie was het?", "Hoe oud was de mummie?", enzovoort.

Voorts staat er ook een computerspel over Kuifje in de steigers, maar dat zou pas in juni 2020 uitkomen.

En ten slotte maakte uitgeverij Casterman donderdag bekend dat er binnenkort een sequel komt van "Het geheim van de Eenhoorn", met Peter Jackson op de regisseursstoel.

Naar aanleiding van de publicatie "Les Tribulations de Tintin au Congo" van Hergé-expert Philippe Goddin, over de omgang met ons koloniaal verleden, is er donderdagnamiddag in het stadhuis van Brussel trouwens een debat.