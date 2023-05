Exact acht maanden na de heropening viert het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) een bijzondere mijlpaal. Tijdens een feestelijk onthullingsmoment van negen nieuwe bruiklenen verwelkomde het KMSKA vandaag zijn 500.000ste bezoeker.

Vandaag om 10 uur maakte het KMSKA feestelijk bekend dat het de kaap van een half miljoen bezoekers bereikt heeft. In de De Keyserzaal werd bezoeker 500.000 verwelkomd door fanfare 't Akkoord en de majorettes van Majoretski. De bezoeker ontving een bloemetje en een geschenk én krijgt een jaar lang gratis toegang tot het museum. Aan de museumgevel lees je verder de boodschap '500.000 keer bedankt'.

"Een half miljoen bezoekers op acht maanden tijd, is een fantastische prestatie! Ik ben enorm fier dat we vandaag dit resultaat mogen bekendmaken. Een warme dankjewel aan alle bezoekers en het ganse KMSKA-team, dat zich dagelijks inzet om van dit museum een open huis te maken voor iedereen. Mooi om te zien dat die inzet beloond wordt en de bezoekers volop genieten van ons museum. Absoluut Het Schoonste Gevoel," aldus Luk Lemmens, voorzitter KMSKA vzw.

Bijzondere bruiklenen

Acht maanden na heropening en een half miljoen bezoekers later. Dat was voor het KMSKA ook het ideale moment om de collectiepresentatie een eerste keer aan te vullen. "We hebben heel wat bijzondere werken toegevoegd: een Anish Kapoor om bij weg te dromen, twee schilderijen van Artemisia Gentileschi; de absolute powervrouw van de barok en ook een aantal werken uit het Rubenshuis vinden bij ons een tijdelijke thuis," aldus Nico Van Hout, Hoofd Collecties.

© Anish Kapoor. All rights Reserved, DACS SABAM Belgium 2023, Anish Kapoor, Untitled, foto: Karin Borghouts, privé-collectie

Dankzij een privéverzamelaar mocht het KMSKA zijn eerste Anish Kapoor aan de collectie toevoegen. Het gaat om een diepblauw, spiegelend schijfobject. Het werk speelt met leegte en volume en dankzij imponerende reflecties van licht en geluid bezorgt het je een waar 'Alice tumbling down the rabbit hole'-gevoel. Met een diameter van 230 cm en een gewicht van maar liefst 800 kg is het werk, Untitled, meteen ook het zwaarste object aan de muren van het vernieuwde museum. Anish Kapoor is een van de grote hedendaagse meesters. Dit belangrijke, internationale werk versterkt het huidige ensemble in zaal Kleur.

Artemisia Gentileschi, David en Goliath © Dominique Provost, privé-collectie

Het KMSKA kiest ook resoluut voor meer vrouwen in de collectie. Twee werken van Artemisia Gentileschi, uit een privé-verzameling, David en Goliath en Heilige Catharina van Alexandrië werden toegevoegd. Artemisia Gentileschi was de absolute powervrouw van de barok. Een feministe avant la lettre. Ze slaagde erin bekende verhalen weer te geven op haar eigen, unieke manier en steeds met een vrouwelijke touch. Ze was ook een van de weinige vrouwen die in haar tijd opdrachten van belangrijke vorsten wist binnen te halen en haar eigen atelier opstartte.

Peter Paul Rubens, Henri IV in de slag bij Ivry © Michel Wuyts en Louis De Peuter, Collectie Stad Antwerpen, Rubenshuis

Het Rubenshuis, dat eerder dit jaar de deuren sloot voor een grondige renovatie, is ook te gast in het KMSKA. Een van de absolute hoogtepunten uit de selectie bruiklenen is het Zelfportret van Peter Paul Rubens. Het is een van de weinige zelfportretten die Rubens ooit schilderde en het toont zijn genie als schilder en portrettist. Het is dan ook logisch dat dit werk een eervolle plek kreeg in de Rubenszaal van het vernieuwde museum. Ook Henri IV in de slag bij Ivry verhuisde naar het KMSKA en is zo meteen de eerste veldslag geschilderd door Rubens die we op zaal tonen.

De Heilige Matheus van Anthony van Dyck is op zijn beurt dan weer de perfecte voorzet voor de tentoonstelling Krasse Koppen die op 20 oktober in het KMSKA opent. De apostel zou namelijk gebaseerd zijn op een studiekop. Het museum mag ook rekenen op één beeldhouwwerk: Slaap van Silenus, het eerste werk van François Du Quesnoy in de KMSKA-collectie.

Jacob Jordaens I, Neptunus en Amphitrite © Collectie Stad Antwerpen, Rubenshuis

De Doedelzakspeler en Neptunus en Amphitrite van Jacob Jordaens zijn voorlopig de laatste twee kunstwerken die naar 't Zuid verhuisden. Later dit jaar zal ook de Altaarbekroning van Rubens er te zien zijn. Het KMSKA heeft een bijzondere focus op Rubens en kunstwerken uit de 16e en 17e eeuw en staat bekend als een van de meest vooraanstaande musea voor Vlaamse Meesters. Het is dan ook de perfecte thuis voor deze fantastische werken.

