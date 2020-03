Werp een blik achter de façade van de Londense residentie van de Queen. Virtueel weliswaar. Want ook paleizen moeten tijdens deze coronacrisis hun deuren sluiten.

Buckingham Palace, het werkpaleis van de Britse koningin Elisabeth, is ongetwijfeld een van de bekendste koninklijke residenties ter wereld. Elke zomer wordt het tien weken lang open gesteld voor bezoekers. In 2020 is de opening voorzien van 25 juli tot 4 oktober. Maar op dit ogenblik is nog onduidelijk of dat zal kunnen, want ook in de UK gelden intussen strenge maatregelen om het coronavirus in te dammen. Een kijkje nemen via webcams mag wel. Een virtueel bezoek start net als een levensecht in de Grand Staircase, de grote inkomhal, waar de queen haar gasten begroet bij staatsbezoeken. Ook de Troonzaal en White Drawing Room zijn digitaal geopend. Klik je op de info-icoontjes dan krijg je wat meer uitleg over bijvoorbeeld de vleugelpiano, de troonstoelen of de vergulde ballustrade in de trappenhal.

Buckingham House

Wist je dat Buckingham Palace oorspronkelijk Buckingham House heette? Het is meer dan 300 jaar oud en deed aanvankelijk dienst als het woonhuis van de hertog van Buckingham. In de loop der tijd werd het flink uitgebreid.

Koningin Victoria was in 1837 de eerste monarch die er haar intrek nam en sindsdien is het onafgebroken het administratieve hoofdkwartier van het staatshoofd. Buckingham Palace telt nu maar liefst 775 vertrekken. De 19 'state rooms' - officiële ruimten- kan je bezoeken. Daarnaast zijn er nog 52 koninklijke en gastenslaapkamers, 188 personeelsslaapkamers, 92 kantoren en 78 badkamers.

Het is de plek waar de queen ministers of buitenlandse genodigden in audiëntie ontvangt. Er hebben officiële evenementen en recepties plaats. Een van de bekendste plechtigheden is Trooping the Color, de officiële verjaardag van Elizabeth. Voor toeristen is de pompeuze wissel van de wacht -buiten coronatijden- een bijzonder populair gebeurtenis.

Buckingham Palace Virtual Tour: www.rtc.uk of www.royal.uk

