Nederland viert Rembrandt

Leiden. De jonge Rembrandt

We kennen Leiden vooral van de universiteit, maar het was ook de geboortestad van Rembrandt. Hij zag hier in 1606 het levenslicht als negende kind van een molenaar en een bakkersdochter. Nadat hij de Latijnse school had gevolgd, schreven zijn ouders hem in 1620 in aan de universiteit. Hij was amper 14. Maar Rembrandt haakte snel af en ging in de leer bij schilder Jacob van Swanenburgh. Hier ontwikkelde hij zijn talent, leerde hij het vak en experimenteerde hij met nieuwe technieken en grondstoffen. In 1624 richtte hij zijn eigen atelier op. Uit die tijd dateren ongeveer 40 werken.

