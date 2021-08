Nausicaa, de toeristische attractie in Boulogne-sur-Mer die je haast letterlijk onderdompelt in het leven onder de zeespiegel, bestaat precies 30 jaar. Het Nationale Zeecentrum aan de Franse Opaalkust heeft in die tijd heel wat transformaties ondergaan en is intussen het grootste aquarium van Europa, met bijna 60 000 zeedieren en 1.600 soorten. Wij gingen een kijkje nemen.

Sinds de recentse uitbreiding en renovatie in 2018 heeft Nausicaa de vorm heeft van een mantarog. Het ligt pal aan het strand en lijkt op te rijzen uit de zee. Voor wie er nog niet geweest is sindsdien: het centrum kreeg een overzichtelijke frisse inkomhal en waar het vroeger een erg besloten indruk maakte, geven op enkele plekken grote ramen nu uit op de zee, waar het hier tenslotte om draait. In het gloednieuwe restaurant Calypso bijvoorbeeld, kan je lunchen met uitzicht op de pier.

Onderwatertheater

Maar de meest spectaculaire toevoeging is de nieuwe vleugel met het grand bassin, waarin 10000 m3 water de habitat vormt voor grijze haaien, roggen en kleurrijke vissen. Inspiratiebron is het ecosysteem in de oceaan rondom het eiland Malpelo, nabij Colombia.

Kies 'Voyage en Haute Mer' en "daal af in de diepzee". De roltrap die je naar het juiste niveau brengt is omringd door digitale schermen met de klotsende zee. Daarna is het bezoek zo opgevat dat je helemaal rondom het grote aquarium wandelt, op verschillende dieptes en hoogtes, zodat je telkens een andere kijk krijgt op de oceaan en haar bewoners. Je gaat van een 18 meter lange tunnel onder het bassin tot de hoogste verdieping boven het wateroppervlak. Climax is ongetwijfeld het onderwatertheater. Hier neem je plaats op tribunes om het onderzeese schouwspel te observeren door een 5 meter hoog en 20 meter lang raam. Moet je zeker gezien hebben: de adelaarsrog die door het water lijkt te vliegen, de reuzemantarog en de haaien. In een kleiner aquarium dansen goudgele kwallen als het ware een sierlijk ballet.

Nausicaa © Nausicaa

Meer dan toerisme

Als sinds zijn opening in 1991 is Nausicaa niet alleen een toeristische bestemming, maar ook een wetenschappelijk onderzoekscentrum en een plek voor educatie en sensibilisering. Het is dan ook niet toevallig dat de twee tentoonstellingen die de 30ste verjaardag markeren, inzoomen op de klimaatverandering. Een ervan met fotografie van de Belgische Christian Clauwers. De onderzoeker en fotograaf trok naar de Noord- en de Zuidpool en legde er de besneeuwde landschappen vast. In zijn expo 'Sentinelles du Climat' zie je hoe ijsberen, pelsrobben en pinguïns zich een weg banen tussen sneeuw en ijs maar ook vechten om te overleven in hun wegsmeltende habitat. De tweede tentoonstelling 'In het oog van de klimaatorkaan' vertelt daar alles over. De immersieve filmervaring die hier deel van uitmaakt laat niets aan de verbeelding over en toont wat er gebeurt indien we niets doen aan de klimaatopwarming. Gelukkig krijgen we bij het buitengaan tips over wat we wél kunnen ondernemen. Want er is nog hoop.

Nausicaa © Nausicaa

Lagune met reuzenhaaien

Ook het al bestaande gedeelte - Les Rivages et les Hommes -werd visueel verrijkt met digitale schermen, die soms zo scherp van kwaliteit zijn dat je niet altijd het onderscheid kan maken tussen opname en realiteit. Ook hier veel informatie over het veranderende klimaat (misschien soms een beetje een overload). Hoogtepunt in dit gedeelte blijft toch de Tropical Lagoon met de angstaangjagende zandtijgerhaaien (2,5 meter) en de zo mogelijk nog engere voedsterhaai. Het exemplaar in Nausicaa is een vrouwtje van 2,30 meter. Haar leeftijd wordt geschat op ongeveer 30 jaar en daarmee is ze een van de oudste bewoners. Deze reuzenhaaien kan je trouwens zelden elders zien. Een topper is ook het Californische bassin met de meer aaibaar lijkende zeeleeuwen. En het 'tactiele bassin' waar je de roggen ook écht mag aaien.

Tip: trek voldoende tijd uit voor een uitstapje naar Nausicaa. Vanuit Brussel is het ongeveer 2.30 uur rijden. En sinds de uitbreiding van 2018 heb je toch al gauw een dag nodig om het zeecentrum te bezoeken. Het is ook leuk te combineren met het brede zandstrand van Boulogne-sur-Mer.

Nausicaa. Info Nederlandstalige website: www.nausicaa.nl Coronapaspoort vereist.

