Het dossier om het Nationaal Park Hoge Kempen te laten erkennen als werelderfgoed bij Unesco, is voorlopig ingetrokken. Dat laat Vlaams minister-president Geert Bourgeois weten. De beslissing komt er na een kritische beoordeling van ICOMOS, één van de vaste adviesinstanties van het VN-Werelderfgoedcomité.

Het Nationaal Park Hoge Kempen diende begin 2018 op initiatief van de Vlaamse regering een dossier in om Unesco-werelderfgoed te worden. Het ging meteen om een primeur: de Hoge Kempen zijn het eerste Vlaamse landschap waarvoor een dossier werd ingediend bij de wereldergoedorganisatie.

Maar de kandidatuur wordt nu ingetrokken, maakt Vlaams minister-president Geert Bourgeois maandag bekend. Dat komt omdat ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) één van de vaste adviesorganen van het Werelderfgoedcomité, het dossier kritisch beoordeelt. Omdat het Wereldergoedcomité de adviesinstantie meestal volgt, en de beslissing om een site niet in te scrhijven op de Werelderfgoedlijst onomkeerbaar is, is beslist het dossier terug te trekken en te herwerken. Later kan dan eventueel een aangepast dossier ingediend worden, al zal dat "afhangen van verder onderzoek", aldus Bourgeois.

Concreet vindt ICOMOS dat de uitzonderlijke universele waarde van de Hoge Kempen als 'ruraal-industrieel transitielandschap' onvoldoende bewezen is. Er zijn ook opmerkingen over de mate van bescherming of de afbakening, maar die zijn "zeker grotendeels oplosbaar", maakt Bourgeois zich sterk. "Het is belangrijk dat de op gang gebrachte dynamiek over bijvoorbeeld de leefbaarheid en uitstraling van de tuinwijken van Eisden in Maasmechelen en Winterslag, Waterschei en Zwartberg in Genk niet stilvalt. Ze blijven een sleutelrol vervullen in elk denkbaar dossier om de erfgoedwaarden van Limburg op de internationale kaart te zetten. Ze dragen dus ook in hoge mate bij aan de uitstraling van de Hoge Kempen."

De Vlaamse regering wil nu samen met binnen- en buitenlandse experten nagaan of en hoe een grondige bijstelling de kans op slagen kan verhogen, klinkt het nog.