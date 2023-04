In de moderne tijd bracht de adel de zomer op hun landgoed op het platteland door, om tegen de winter terug te keren naar hun statige herenhuis in de stad.

Tal van die kasteeltjes en landgoederen zijn bewaard gebleven, inclusief het meubilair. Veel zeldzamer zijn de herenhuizen in de stad, die in hun oorspronkelijke staat bewaard zijn gebleven. Eén ervan is na een lange renovatieperiode weer open voor het publiek: het Musée des Arts Décoratifs van Namen, dat een unieke inkijk biedt in het leven van rijke burgers tijdens de 18de eeuw, de eeuw van de verlichting.

De gedekte tafel, alsof de 18de eeuw nooit is gestopt. © Amélien Ledouppe, Ville de Namur

Het herenhuis, op enkele stappen van de kathedraal en ooit eigendom van de graven van Groesbeek en de markiezen de Croix, werd in 1751 deels heropgebouwd. Sindsdien is er quasi niets veranderd. Je ontdekt er de elegante vormen van toen, de aangename tuin in Franse stijl, de keuken met geverniste tegeltjes, het salon van de gravin, een Chinees kabinet en pronkkamers met wanden van lambrisering en Cordoba-leder.

© frédéric raevens

In de jaren 1930 werd het leegstaande pand Groesbeek-de Croix opgekocht door de stad, die er een sierkunstmuseum in onderbracht. Dat wist beetje bij beetje de hand te leggen op de authentieke meubels van weleer, waardoor je je nu kan onderdompelen in het dagelijkse leven van een rijke familie uit de 18de-19de eeuw. In een nabije toekomst wordt het herenhuis opgenomen in de museumpool die de drie stadsmusea wil verbinden met een tuin. Die tuin is nu en dan al open bij evenementen en tijdelijke tentoonstellingen en biedt een rechtstreekse toegang tot het Félicien Ropsmuseum.

De schaduwrijke tuin. © frédéric raevens

Meer weten? Musée des Arts Décoratifs de Namur, Rue Saintraint 7, 5000 Namen. namurtourisme.be/nl

