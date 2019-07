Dierentuinen liggen onder vuur. Terecht of niet? Vergeet echter de zoo uit je kindertijd: de meeste dierenparken hangen nu een totaal andere visie aan en focussen op dierenwelzijn en op het redden van bedreigde soorten.

Binnenkort ondergaat de Givskud-zoo in Denemarken een ingrijpende transformatie. In dit stadium lijkt het project - dat de naam Zootopia meekreeg - nog sciencefiction: een mix van in de grond verscholen observatie-posten, tunnels en bizarre fietsen in een spiegelomhulsel. Bedoeling? De bezoekers volkomen onzichtbaar maken voor de dieren, die voortaan in semivrijheid zullen leven, in grote open landschappen, met gecamoufleerde afsluitingen. Vaarwel kooien, glazen wanden en betonnen grachten. Als dit Zootopia er komt zoals gepland, wordt het een blik in de toekomst, waar dierentuinen vandaag naartoe evolueren.

...