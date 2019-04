Is rijden met een elektrisch fiets zo verschillend van fietsen met een klassieke tweewieler? Toch wel. De snelheid, het gewicht, de accelerator,... het vraagt wat behendigheid.

Uit een onderzoek van fietsbeurs Velofollies blijkt dat vorig jaar meer dan een half miljoen nieuwe fietsen over de toonbank gingen. Bijna de helft daarvan zijn e-bikes. Dat betekent dat meer mensen met de fiets de weg op gaan én dat die fietsers gemiddeld ook sneller rijden. "Met een gewone stadsfiets rij je zo'n 15 km per uur, met een e-bike is dat eerder 20 km. De gemiddelde snelheid van fietsers op een speedpedelec ligt rond 35 km per uur. In tegenstelling tot wat men beweert, rijdt een speedpedelec je zelden aan zijn maximum snelheid van 45 km per uur voorbij", zegt Roland Breyne van de ebike rijschool, een vzw die onder meer workshops behendigheid en gevaarherkenning geeft op vraag van gemeenten, verenigingen en bedrijven. Niettemin is 20 km per uur - en zeker 35 km per uur - best snel. Daar komt bij dat een e-bike gemakkelijk 25 kg weegt. Zo'n 'gevaarte' in de hand houden, vergt een extra goede kijktechniek en anticipatie op mogelijk gevaarlijke situaties.

...