Myriam Bronzwaar over Vapeurs 2: 'De clichés zijn nu eenmaal grappig'

Je raadt het al: de dames in kwestie hebben last van opvliegers en trekken op wintersport om af te koelen. Plus Magazine sprak met Myriam Bronzwaar (53) die de rol van Ellen op zich neemt.

Het gaat om een vervolg op "Vapeurs", dat vorig jaar een groot succes was.

Vrouwen van onze leeftijd voelen zich bijzonder aangesproken door dit thema. Het is zeer herkenbaar. Hoewel er ook mannen komen kijken naar de voorstelling hoor. Maar zeker vrouwen moeten er mee gieren van het lachen.

Wat voor iemand is Ellen?

O, een beetje een zweverig type. Ze is net gescheiden en verliefd op een wat bizarre man, die bij haar vriendinnen op weinig genade kan rekenen. Haar overgangskwaal? Vergeetachtigheid. Wat natuurlijk komische situaties oplevert.

Hoe vermijd je bij een onderwerp als dit clichés?

Die zijn eigenlijk niet te vermijden. Het zijn net de clichés die de situaties herkenbaar en grappig maken. Dus we zijn ze zeker niet uit de weg gegaan.

Zelf heb je die fase achter de rug, vond je het zelf om te lachen?

Mijn situatie is een beetje apart. Drie jaar geleden zijn baarmoeder en eierstokken bij mij verwijderd, en sindsdien krijg ik hormoontherapie. Ik heb dus geen "normale" menopauze meegemaakt. Ik voel mij eigenlijk nu veel beter dan ooit ervoor.

Je heb wel een burn out gehad toen. Ben je er intussen weer bovenop?

Ja, het gaat weer stukken beter. Anders zou ik niet op de planken kunnen staan. Ik heb intussen geleerd om beter te doseren.

Was je rol in Thuis inwisselen voor theater een goeie beslissing?

Ja, absoluut. Theater was nu eenmaal mijn eerste liefde. Ik heb 9 jaar de rol van Julia gespeeld in Thuis, maar het was tijd voor iets anders. Nu, mijn personage is in de psychiatrie terecht gekomen. Een terugkeer is dus altijd mogelijk. Het is nu niet aan de orde, maar ik sluit het niet uit.

Vapeurs in de sneeuw. Van 11/1 tot 3/2 in het Fakkeltheater Antwerpen. Info en tickets: www.fakkeltheater.be.

Regie: Martin Michel. Cast: Myriam Bronzwaar, Lulu Aertgeerts, Nele Goossens & Anne Mie Gils