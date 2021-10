Het Antwerpse gezelschap Judas TheaterProducties pakt uit met zijn eerste musical sinds de coronapandemie. Het is een herwerking van de succesproductie "Ganesha - Een perfecte god".

"Ganesha - Een perfecte god" van regisseur Martin Michel vertelt het verhaal van Karin en Margriet. De twee vriendinnen besluiten eens niet op vakantie te gaan naar Spanje, maar twee weken door India te reizen. Tijdens deze bizarre reis blijkt dat de cultuur en de religie van dit bijzondere land hen meer raakt dan ze zelf ooit voor mogelijk hielden. Wij spraken met actrice Goele De Raedt, die de rol van Margriet voor zich neemt.

PM: Wie is Margriet eigenlijk?

GDR: De twee vriendinnen bevinden zich ongeveer in hun midlife, hebben opgroeiende kinderen en zoeken naar nieuwe uitdagingen in hun leven. Mijn personage, Margriet, is erg gesloten, een controlefreak, die het potje met emoties liefst gedekt wil houden. Ze deelt wel een innige vriendschap met Karin, die zeer extravert en dus zowat haar tegenpool is.

Wat brengt de reis naar India hen bij?

Tijdens de reis naar India ontdekken de vriendinnen onverwachte dingen over het leven, over zichzelf. Het leven is nu eenmaal een reis. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Je weet nooit welke bagage of rugzak de mensen die je ontmoet met zich meedragen. En iedereen moet zoeken naar een manier om daar mee om te gaan.

Wat zijn voor jou de belangrijkste thema's?

Er zijn natuurlijk meerdere thema's, zoals borstkanker -want mijn personage blijkt borstkanker te hebben - hoop, vriendschap. Maar voor mij is het geloof een belangrijk thema. Ik weet dat het niet evident is in deze tijd, maar het gaat om geloof in brede zin. Ik denk dat veel mensen rond hun veertigste die omslag maken: in plaats van je af te zetten tegen dingen, ga je geloven in mensen, in het goede en het belang van samenzijn, het gemeenschapsgevoel. Wat dat laatste is toch waar het bij religie voor een stuk om draait.

Wat heb jij uit deze rol geleerd?

Het personage Margriet ligt niet zo dicht bij mij. Ik ben absoluut geen controlefreak. Maar dat maakte het net interessant: een karakter onderzoeken dat ver van mij afligt en daar dan toch raakpunten in proberen te vinden.

Waarom moeten we zeker komen kijken?

Omdat de vriendinnen zulke tegenpolen zijn, denk ik dat iedereen er wel iets van zichzelf kan in herkennen. Je maakt de reis van de twee vrouwen mee en ik denk dat de humor en de ontroerende momenten die erin zitten, niemand onbewogen laten. O ja, het is natuurlijk een musical. En we hebben echt prachtige muziek!

Ganesha, een perfecte god. Vanaf 15/10/2021 in de Rode Zaal v/h Fakkeltheater, Antwerpen. Info en tickets: www.judas.be.

