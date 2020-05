Vanaf maandag 18 mei is het ook de beurt aan de musea om te heropenen. #museumsareopen, de musea zijn opnieuw open: via deze niet mis te verstane slogan roept de museumfederatie Brussels Museums, in samenwerking met de toeristische dienst visit.brussels, het publiek op om opnieuw een bezoek te brengen aan de musea.

De musea zijn er alvast helemaal klaar voor om de bezoekers in veilige omstandigheden te ontvangen en hen een moment van welverdiende verstrooiing en vertroosting te bieden!

Een heropeningsplan goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraadvoorziet een reeks maatregelen die moeten toelaten om de veiligheid te garanderen van alle bezoekers. Het gaat onder andere over het vooraf reserveren van tickets via timeslots, dat ten zeerste wordt aanbevolen (online of per telefoon/mail, bezoekers worden aangeraden om zich vooraf te informeren over de specifieke maatregelen op de website van het museum), het garanderen van social distancing (1 bezoeker per 10m²), het verplicht dragen van een mondmasker, het voorzien van vaste bezoekersparcours om te vermijden dat bezoekers elkaar van te dichtbij moeten kruisen of het ter beschikking stellen van sanitair materiaal zoals handgels.

Er wordt aangeraden om zo weinig mogelijk bagage mee te nemen om het gebruik van vestiaires zoveel mogelijk te vermijden. In deze eerste fase richten de musea zich exclusief tot individuele bezoekers of huisgenoten, geen groepen.

Hieronder vindt u de lijst van Brusselse musea die vanaf volgende week opnieuw hun deuren openen. Reserveren is noodzakelijk. Lees ook per museum de richtlijnen:

18.05

19.05

20.05

21.05

22.05

23.05

De musea zijn er alvast helemaal klaar voor om de bezoekers in veilige omstandigheden te ontvangen en hen een moment van welverdiende verstrooiing en vertroosting te bieden!Een heropeningsplan goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraadvoorziet een reeks maatregelen die moeten toelaten om de veiligheid te garanderen van alle bezoekers. Het gaat onder andere over het vooraf reserveren van tickets via timeslots, dat ten zeerste wordt aanbevolen (online of per telefoon/mail, bezoekers worden aangeraden om zich vooraf te informeren over de specifieke maatregelen op de website van het museum), het garanderen van social distancing (1 bezoeker per 10m²), het verplicht dragen van een mondmasker, het voorzien van vaste bezoekersparcours om te vermijden dat bezoekers elkaar van te dichtbij moeten kruisen of het ter beschikking stellen van sanitair materiaal zoals handgels. Er wordt aangeraden om zo weinig mogelijk bagage mee te nemen om het gebruik van vestiaires zoveel mogelijk te vermijden. In deze eerste fase richten de musea zich exclusief tot individuele bezoekers of huisgenoten, geen groepen.Hieronder vindt u de lijst van Brusselse musea die vanaf volgende week opnieuw hun deuren openen. Reserveren is noodzakelijk. Lees ook per museum de richtlijnen: 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05