De Museumpas, het grootste museumabonnement dat toegang geeft tot 211 musea in België, is in 2021 een half miljoen keer gebruikt. Die bezoeken leverden zo'n 2,5 miljoen euro aan inkomsten op voor de museumsector.

Na een turbulent coronajaar in 2020, met twee verplichte sluitingen, kwam er in 2021 voorzichtig beterschap voor de museumsector. "Onder andere dankzij een sterke reeks veiligheidsmaatregelen konden de musea het hele jaar open blijven", legt Erika T'Jaeckx, directeur van museumPASSmusées, uit. "Hoewel de buitenlandse toeristen nog wegbleven, vonden de Belgische bezoekers stilaan hun weg terug."

De belangrijkste motor voor die bezoeken in eigen land blijkt volgens T'Jaeckx de Museumpas, het abonnement waarmee je een jaar lang toegang hebt tot ruim 200 musea. Het afgelopen jaar brachten een half miljoen mensen een museumbezoek met die Museumpas. Die bezoeken leverden zo'n 2,5 miljoen euro aan inkomsten op voor de museumsector, een stijging van 65% tegenover 2020.

De Museumpas sluit het jaar af met de hoogste cijfers sinds de lancering in 2018. Er werden in 2021 bijna 90.000 abonnementen verkocht, ruim 50 procent meer dan in 2020. De uitkeringen van museumPASSmusées aan de museumsector stegen tot 2,5 miljoen euro, een recordbedrag. In 2021 kwamen er opnieuw 26 musea bij, waaronder het Speelgoedmuseum, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en LABIOMISTA. Daarmee staat de teller ondertussen op 211 musea.

Dit is volgens T'Jaeckx zeker geen eindpunt. "Deze cijfers bewijzen dat we slagen in onze missie: steeds meer mensen warm maken voor musea. In 2022 staan er nog heel wat nieuwe musea op de radar."

Ondertussen werkt de organisatie aan een digitale versie van de Museumpas. Die komt in het voorjaar uit.

