De museumpas, het grootste museumabonnement van het land, lanceert een digitale versie van de pas. Voortaan kunnen pashouders ook met hun smartphone op museumbezoek.

De museumpas geeft een jaar lang toegang tot meer dan 200 Belgische musea en tentoonstellingen. De huidige fysieke kaart, die dient als toegangsticket voor de musea, wordt dus aangevuld met een digitale versie op de smartphone. Hiermee wil museumPASSmusées verder inzetten op digitalisering en gebruiksgemak. Wie toch graag een fysieke kaart thuis ontvangt, betaalt daarvoor vanaf nu een kleine extra.

Erika T'Jaeckx van museumPASSmusées: 'Uit een bevraging bij pashouders vorig jaar, bleek dat nieuwe gebruikers niet graag wachten op de verzending van de museumpas.' De interesse voor een snellere digitale versie was groot. 'Nieuwe pashouders krijgen de digitale museumpas meteen na hun aankoop. Ze kunnen dus direct op pad en dat is een enorme vooruitgang, zeker in tijden waarin contactloos de nieuwe norm wordt.'

De eerste versie van de app is eenvoudig. Gebruikers vinden er een persoonlijke QR-code, die bij vertoon aan de balie toegang geeft tot het museum. In een tweede versie wordt extra inhoud rond het museumaanbod geïntegreerd.

De museumpas geeft een jaar lang toegang tot meer dan 200 Belgische musea en tentoonstellingen. De huidige fysieke kaart, die dient als toegangsticket voor de musea, wordt dus aangevuld met een digitale versie op de smartphone. Hiermee wil museumPASSmusées verder inzetten op digitalisering en gebruiksgemak. Wie toch graag een fysieke kaart thuis ontvangt, betaalt daarvoor vanaf nu een kleine extra.Erika T'Jaeckx van museumPASSmusées: 'Uit een bevraging bij pashouders vorig jaar, bleek dat nieuwe gebruikers niet graag wachten op de verzending van de museumpas.' De interesse voor een snellere digitale versie was groot. 'Nieuwe pashouders krijgen de digitale museumpas meteen na hun aankoop. Ze kunnen dus direct op pad en dat is een enorme vooruitgang, zeker in tijden waarin contactloos de nieuwe norm wordt.'De eerste versie van de app is eenvoudig. Gebruikers vinden er een persoonlijke QR-code, die bij vertoon aan de balie toegang geeft tot het museum. In een tweede versie wordt extra inhoud rond het museumaanbod geïntegreerd.