Mensen met een museumpas kunnen momenteel 200 musea bezoeken. Dat is een stijging van 67 procent in vergelijking met de start van de pas 2,5 jaar geleden, toen waren het er 120.

"Onze pashouders zijn blij met het steeds groeiende aanbod. Dat merken we in onze bevragingen: maar liefst 90 procent van de pashouders geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met hun museumpas en als grootste pluspunt komt het ruime en kwalitatieve aanbod van onze musea naar voor", vertelt Erika T'Jaeckx, directeur van museumPASSmusées, de organisatie die het beheer van de museumpas voor haar rekening neemt.

De tweehonderdste locatie die pashouders kunnen bezoeken is Labiomista in Genk van Koen Vanmechelen. Op deze kunstsite in openlucht probeert Vanmechelen maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar te maken door middel van kunstwerken en installaties.

De coronacrisis heeft ook een effect op het aantal museumbezoeken. Tijdens de sluiting van de musea vielen ook de verkoop van nieuwe passen en de verlenging van bestaande abonnementen terug. Al lijkt er ondertussen beterschap te komen. "Steeds meer mensen gaan opnieuw naar het museum, ook doordat musea in tegenstelling tot vele andere vrijetijdsbestemmingen wel open zijn", zegt T'Jaeckx daarover.

Tijdens de tweede sluiting van de musea in november bevroor museumPASSmusées alle abonnementen. Ze begonnen pas weer te lopen wanneer de pashouders opnieuw een museum bezochten. Ondertussen heeft het merendeel van de pashouders dit gedaan en zo zijn abonnement opnieuw geactiveerd.

Meer info over de museumpas en de musea is te vinden op hun website.

