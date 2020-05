Omdat maandag een sluitingsdag is, was het voor de meeste musea pas vandaag 19 mei de dag dat de deuren weer openzwaaiden na twee maanden lockdown. Wij gingen kijken in de Musea voor Schone Kunsten in Brussel, waar het Old Masters Museum opnieuw toegankelijk is.

Op de stoep voor de Regentschapsstraat staan witte strepen waarop enkele tientallen bezoekers keurig op anderhalve meter van mekaar staan te wachten tot de deuren van de KMSK opengaan. Ze worden voor ze naar binnen kunnen nog begroet door koning Filip en koningin Mathilde, die voor opening een bezoek brachten aan het museum om de culturele sector een hart onder de riem te steken. Door de sluiting miste het museum 400 000 euro aan inkomsten per maand.

De monumentale trap leidt eerst naar een zeepdispenser om de handen te ontsmetten. Tickets moesten zoveel mogelijk vooraf online worden gekocht. Via de website kan je een tijdsslot kiezen. Per uur mogen maximaal 50 mensen naar binnen om de 30 zalen van het Old Masters Museum te bezoeken. "We hebben voor vandaag al een 100-tal tickets verkocht" zegt perswoordvoerder Samir al-Haddad. "Dat is geen slechte start".

Eenrichtingparcours

Het museum heeft niets aan het toeval overgelaten. Pijlen en voetstappen op de vloer tonen welke route je moeten volgen om mekaar niet te kruisen bij het bekijken van een Brueghel of Jordaens.

"Je blijft zolang je wil", zegt Samir, "maar het is een eenrichtingsroute die ongeveer één à twee uur in beslag neemt en automatisch leidt naar de uitgang aan het Koningsplein". Bij elke zaal staat aangeduid hoeveel personen er maximaal naar binnen mogen en overal kan je tussendoor de handen ontsmetten. Elke zaal heeft een bewaker die moet toezien op de goede gang van zaken. Alle personeelsleden dragen mondmaskers.

Voor de bezoekers is dat niet verplicht, omdat er in de monumentale zalen voldoende mogelijkheid is om afstand te houden. Al dragen de meeste mensen er wel een. Deuren moeten met de elleboog geopend en op elk bankje staat duidelijk aangegeven met hoeveel je mag gaan zitten. In de Rubenszaal kunnen 20 bezoekers de meesterwerken gaan bewonderen. Ik ben er helemaal alleen. De coronamaatregelen hebben soms ook zijn voordelen.

Aandacht voor vaste collecties

"Met 1,1 miljoen bezoekers per jaar zijn wij het meest bezochte museum van België", zegt Samir, gemiddelde hebben wij twee tot drieduizend bezoekers per dag. Nu zullen dat er maximaal 500 per dag zijn. Het fin-de-sièclemuseum hopen we midden juni te kunnen openen. Het Magritte Museum, het meest populaire, is het moeilijkste: de zalen zijn er kleiner en de doorgangen soms smaller. Hiervoor hebben we dus nog geen datum.

Isabelle Vanhoonacker, directeur publieksdiensten, staat te glunderen nu het museum weer open is. "Er zijn ook veel kinderen vandaag. Dat is echt fijn." We moeten van de nood een deugd maken, zegt ze. Vaak komen enkel toeristen naar de vaste collectie kijken en Belgen kiezen voor de tijdelijke tentoonstellingen. Dit is nu een gelegenheid om ook de Belgen hun vaste kunstpatrimonium te laten ontdekken. Tijdelijke tentoonstellingen zullen trouwens nog even op zich laten wachten. In het najaar stond een grote expositie van de Chinese kunstenaar Ai Wei Wei gepland, maar die is uitgesteld tot het voorjaar 2022.

https://www.fine-arts-museum.be/nl

Op de stoep voor de Regentschapsstraat staan witte strepen waarop enkele tientallen bezoekers keurig op anderhalve meter van mekaar staan te wachten tot de deuren van de KMSK opengaan. Ze worden voor ze naar binnen kunnen nog begroet door koning Filip en koningin Mathilde, die voor opening een bezoek brachten aan het museum om de culturele sector een hart onder de riem te steken. Door de sluiting miste het museum 400 000 euro aan inkomsten per maand.De monumentale trap leidt eerst naar een zeepdispenser om de handen te ontsmetten. Tickets moesten zoveel mogelijk vooraf online worden gekocht. Via de website kan je een tijdsslot kiezen. Per uur mogen maximaal 50 mensen naar binnen om de 30 zalen van het Old Masters Museum te bezoeken. "We hebben voor vandaag al een 100-tal tickets verkocht" zegt perswoordvoerder Samir al-Haddad. "Dat is geen slechte start". Het museum heeft niets aan het toeval overgelaten. Pijlen en voetstappen op de vloer tonen welke route je moeten volgen om mekaar niet te kruisen bij het bekijken van een Brueghel of Jordaens. "Je blijft zolang je wil", zegt Samir, "maar het is een eenrichtingsroute die ongeveer één à twee uur in beslag neemt en automatisch leidt naar de uitgang aan het Koningsplein". Bij elke zaal staat aangeduid hoeveel personen er maximaal naar binnen mogen en overal kan je tussendoor de handen ontsmetten. Elke zaal heeft een bewaker die moet toezien op de goede gang van zaken. Alle personeelsleden dragen mondmaskers. Voor de bezoekers is dat niet verplicht, omdat er in de monumentale zalen voldoende mogelijkheid is om afstand te houden. Al dragen de meeste mensen er wel een. Deuren moeten met de elleboog geopend en op elk bankje staat duidelijk aangegeven met hoeveel je mag gaan zitten. In de Rubenszaal kunnen 20 bezoekers de meesterwerken gaan bewonderen. Ik ben er helemaal alleen. De coronamaatregelen hebben soms ook zijn voordelen. Aandacht voor vaste collecties"Met 1,1 miljoen bezoekers per jaar zijn wij het meest bezochte museum van België", zegt Samir, gemiddelde hebben wij twee tot drieduizend bezoekers per dag. Nu zullen dat er maximaal 500 per dag zijn. Het fin-de-sièclemuseum hopen we midden juni te kunnen openen. Het Magritte Museum, het meest populaire, is het moeilijkste: de zalen zijn er kleiner en de doorgangen soms smaller. Hiervoor hebben we dus nog geen datum.Isabelle Vanhoonacker, directeur publieksdiensten, staat te glunderen nu het museum weer open is. "Er zijn ook veel kinderen vandaag. Dat is echt fijn." We moeten van de nood een deugd maken, zegt ze. Vaak komen enkel toeristen naar de vaste collectie kijken en Belgen kiezen voor de tijdelijke tentoonstellingen. Dit is nu een gelegenheid om ook de Belgen hun vaste kunstpatrimonium te laten ontdekken. Tijdelijke tentoonstellingen zullen trouwens nog even op zich laten wachten. In het najaar stond een grote expositie van de Chinese kunstenaar Ai Wei Wei gepland, maar die is uitgesteld tot het voorjaar 2022. https://www.fine-arts-museum.be/nl