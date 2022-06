De museumpas, het grootste museumabonnement van België, blijft verder groeien. Sinds de lancering werden er al 1,5 miljoen museumbezoeken met de pas geregistreerd en recent ging ook het 300.000e abonnement over de toonbank.

De museumpas werd gelanceerd in 2018 en is, ondanks de beperkingen tijdens de coronacrisis, een enorm succes. De abonnementsformule, die je toelaat om een jaar lang onbeperkt op museumbezoek te gaan, wordt elk jaar populairder. Sinds kort bestaat er ook een digitale versie van de museumpas en dat loont, want ondertussen ging de museumpas al 300.000 keer over de toonbank. Dat weerspiegelt zich ook in het aantal bezoeken: inmiddels werden al 1,5 miljoen bezoeken geregistreerd met de pas. Niet alleen museumliefhebbers kiezen voor de museumpas, maar ook bij mensen die graag een daguitstap maken, valt hij in de smaak.

Ook KMSKA gratis met de museumpas

Een grote aanwinst voor de houders van een museumpas, is de heropening van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen dit september. Naast andere internationale kleppers, zoals Bozar en het S.M.A.K., bezoeken pashouders nu ook het KMSKA gratis. Na meer dan 10 jaar renovatie opent dit museum opnieuw de deuren met nieuwe zalen, een stadstuin en de grootste Ensor-collectie ter wereld. Wie niet kan wachten, kan sinds kort al een tijdslot reserveren op de website van het museum.

250 musea tegen 2023

Sinds de start van de museumpas kwamen er al 100 musea bij. De teller staat ondertussen op 220 musea over heel het land met recente nieuwkomers als het AfricaMuseum in Tervuren, Museum en Tuinen Van Buuren in Ukkel en het Megalietenhuis in Durbuy. Maar de organisatie kijkt verder. "In 2023 staan er nog heel wat nieuwe musea op de planning", zegt Erika T'Jaeckx van museumPASSmusées. "Steeds meer musea ervaren de museumpas als motor voor de museumbezoeken in België. Tegen het einde van 2023 streven we ernaar om 250 musea in het aanbod te hebben."

Meer info

