Op zaterdag 23 oktober 2021 van 19.00 tot 1.00 uur is Museum Night Fever terug voor zijn 14de editie. De Brusselse musea zetten opnieuw hun deuren open voor een nachtelijk avontuur.

Voor deze 14de editie wil Museum Night Fever weer aanknopen bij bruisende feesten en opnieuw pit brengen in de musea, want dat hebben we allemaal meer dan verdiend! Er nemen maar liefst 29 locaties deel. Geen betere omgeving dus voor duizend jonge talenten die zowel individueel als in groep aan de slag gaan dan deze unieke nacht van de Brusselse musea om hun artistieke inspiratie de vrije loop te laten.

Jonge artiesten uit alle disciplines zoeken en vinden deze avond inspiratie in de talloze museumcollecties en tentoonstellingen die op dit moment lopen. In hun handen worden de deelnemende musea heel even een heus speelterrein. Museum Night Fever laat iedereen voluit experimenteren, zowel opkomend talent als de musea die hun deuren voor hen openen en nieuwe manieren uitproberen om in dialoog te gaan met het publiek - dat wel, maar misschien ook niet zo vaak een museum binnenstapt. Voor de bezoekers is dit de gelegenheid bij uitstek om een hele nacht lang in een knetterende sfeer van een onverwacht aanbod te genieten.

29 deelnemende musea, talloze animaties

Er zijn heel wat musea die dit jaar gehoor geven aan de lokroep van de nacht: het Museum van de Kruisboogschutters, ARGOS Centre for audiovisual arts, het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Autoworld, het museum van de Nationale Bank, het BELvue Museum, CINEMATEK, CIVA, de Boghossianstichting (Villa Empain), de GardeRobe MannekenPis, de Sint-Gorikshallen, het ING Art Center, het Huis van de Europese Geschiedenis, het Broodhuis, het MIMA, het Momuse, het Joods Museum van België, het Mode & Kant Museum en het WIELS. Ook het Belgisch Stripcentrum, de Botanique en het Wiertzmuseum zijn opnieuw van de partij.

Daarnaast zijn er ook enkele musea die voor het eerst deelnemen: de Koninklijke Bibliotheek van België, het Riolenmuseum, de Fondation A Stichting, het Experimentarium voor Fysica van de ULB, Geopolis - Centrum voor Fotojournalistiek en het Maison des Arts.

Iedereen die een aantal niet te missen tentoonstellingen van dit seizoen wil bezoeken, zet Museum Night Fever met stip boven aan zijn agenda.

Maar naast de tentoonstellingen zijn er ook nog talloze boeiende en verrassende animaties. Dacht je misschien dat je het Art et marges museum vanbinnen en vanbuiten kende? Fout! Voor één avond pakt het museum uit met zijn mooiste manicure en neemt het je mee langs het werk van nagelkunstenaar Chloé Momi en plastisch kunstenaar Thily Vossier. Een hybrideboeket dat de wereld van beeldhouwkunst en nail art samenbrengt op het ritme van twee dj-sets.

Of duik in de rebelse wereld vol paradoxen van Antoine Wiertz terwijl je luistert naar de denkbeeldige brief die R.H. Quaytman aan hem schreef. Laat je op sleeptouw nemen door de vloeiende bewegingen van de dansers van de Brusselse circusschool. Setting is deze intieme, maar toch indrukwekkende zaal van het Wiertz Museum.

Alle remmen los op dit grote feest in het BELvue Museum. Dansen, zingen, genieten ... Laat je maar helemaal gaan! Slam, poëzie, pole dance, niet een maar twee tijdelijke tentoonstellingen ... en intussen duik je onder in de werking van België!

Editie mét Covid Safe Ticket

Als je erbij wil zijn, heb je voor Museum Night Fever een Covid Safe Ticket nodig. Concreet betekent dat dat elke deelnemer ouder dan 12 jaar 1 geldig toegangsticket, 1 geldig Covid Safe Ticket en een identiteitsbewijs moet laten zien bij het eerste museumbezoek van de avond. Daar krijgt hij of zij dan een Museum Night Fever-armbandje.

Met je Museum Night Fever-armbandje kan je de MIVB-shuttles tussen de musea en de nachtbus gebruiken.

Praktisch:

23 oktober 2021 van 19:00 tot 01:00 uur in 29 Brusselse musea

Tickets zijn verkrijgbaar op www.museumnightfever.be. Hier vind je ook het volledige programma.

Kostprijs: 13 euro in voorverkoop, 17 euro de dag zelf.

