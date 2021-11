Museum M gaat volgend jaar opnieuw werk van opkomend talent tentoonstellen. Het museum lanceert daarvoor een oproep: iedereen die geïnteresseerd is kan vanaf vandaag/dinsdag tot midden januari een werk opsturen. Uit alle inzendingen wordt een selectie gemaakt, die volgend jaar te zien zal zijn in de zalen.

Het project, dat de naam 'Open M' kreeg, vindt elke twee jaar plaats. Het is dit jaar de zesde keer dat Open M doorgaat. Deze editie wordt samengewerkt met het Frans Hals Museum in Nederland, en is het thema 'transhistoriciteit'.

"M wil kunstenaars inspireren om 'transhistorisch te denken: om te reageren op bestaande kunstwerken, in dialoog te gaan met kunstenaars die hen prikkelen en om kunsthisorische tradities en media uit te dagen", stelt het museum. "M is namelijk een museum dat kunst van vroeger en vandaag op nieuwe manieren samenbrengt en met elkaar confronteert. Hierdoor ontstaan nieuwe, verrassende verbanden tussen heden en verleden."

Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn en een link met Leuven of Vlaams-Brabant hebben. Kunstenaars mogen meerdere werken indienen, en ook alle mogelijke kunstdisciplines komen in aanmerking: van schilderkunst tot performance, van video en grafiek tot sculptuur. Curator Melanie Bühler zal de selectie maken.

© Open M 2019

Nog tot en met 16 januari kunnen kunstenaars hun werk inzenden. De uiteindelijke expo loopt van 6 mei tot en met 28 augustus 2022.

Het project, dat de naam 'Open M' kreeg, vindt elke twee jaar plaats. Het is dit jaar de zesde keer dat Open M doorgaat. Deze editie wordt samengewerkt met het Frans Hals Museum in Nederland, en is het thema 'transhistoriciteit'. "M wil kunstenaars inspireren om 'transhistorisch te denken: om te reageren op bestaande kunstwerken, in dialoog te gaan met kunstenaars die hen prikkelen en om kunsthisorische tradities en media uit te dagen", stelt het museum. "M is namelijk een museum dat kunst van vroeger en vandaag op nieuwe manieren samenbrengt en met elkaar confronteert. Hierdoor ontstaan nieuwe, verrassende verbanden tussen heden en verleden." Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn en een link met Leuven of Vlaams-Brabant hebben. Kunstenaars mogen meerdere werken indienen, en ook alle mogelijke kunstdisciplines komen in aanmerking: van schilderkunst tot performance, van video en grafiek tot sculptuur. Curator Melanie Bühler zal de selectie maken.