De Oost-Vlaamse Leiestreek is altijd al een vruchtbare grond geweest voor kunstenaars. Op de Biënnale van de Schilderkunst kan je ontdekken wat ze in 150 jaar hebben gecreëerd. Thema is dit jaar 'binnenskamers'.

Om de twee jaar slaan de drie kunstmusea uit de Leiestreek de handen in mekaar. Het Museum Dhondt-Dhaenens in Sint-Martens-Latem, het Mudel in Deinze en het Roger Raveelmuseum in Machelen- aan- de -Leie brengen dan een gezamenlijk tentoonstellingsproject. Deze zevende editie is dat rond het thema 'binnenskamers'. Een ongewild erg actueel thema, al werd het gekozen nog voor het coronavirus uitbrak, verzekeren de curatoren.

De musea putten voor een groot stuk uit hun eigen vaste collecties, en daarin zitten kunstenaars van de 20ste en 21ste eeuw. Schilderkunst uit verschillende tijdperken wordt dus moeiteloos samengebracht. Wat en wie kan je ontdekken? Werk van historische figuren als Emile Claus, James Ensor, Rik Wouters, Roger Raveel en Gust De Smet. En hedendaagse kunstenaars als Luc Tuymans, Chantal Akerman of Joëlle Dubois.

Social media en schone schijn

Het thema "binnenskamers" wordt breed geïnterpreteerd. Het kan gaan om het huiselijke interieur, maar ook om de innerlijke ruimtes van de verbeelding, het interieur als status, of als veilige haven. Het Mudel (Museum van Deinze en Leiestreek) focust vooral op privacy, wat schermen we af en wat gooien te grabbel? Wat is de rol van social media? Maar ook op de schone schijn, die van alle tijden is. Zo leren we een minder fraai aspect van Emile Claus (1849-1924) kennen: zijn jarenlange buitenechtelijke affaire. Ze wordt gesuggereerd met een portret uit 1900 van zijn bedenkelijk kijkende echtgenote. Van een heel andere orde zijn de drie werken van hedendaags schilder Luc Tuymans in Dhondt-Dhaenens. Er ontbreken net menselijke figuren. Een badkamerwand, een sofa, een tafelblad suggereren enkel hun aanwezigheid. 'Plant' van Roger Raveel (1921-2013) is dan weer een voorbeeld van hoe hij figuratieve en abstracte motieven uit het leven van alledag plukt. Te zien in het naar hem genoemde museum.

Cultuur in de natuur

De Leiestreek kan je moeilijk bezoeken zonder te genieten van de landschappen en de natuur die deze kunstenaars zo vaak hebben geïnspireerd. De drie musea liggen op fietsafstand van mekaar, maximaal een half uurtje trappen. De Biënnale is dus perfect voor een daguitstap per fiets.

Biënnale van de Schilderkunst. Binnenskamers. Nog tot 18/10/2020. https://www.toerisme-leiestreek.be/nl/biennale

Om de twee jaar slaan de drie kunstmusea uit de Leiestreek de handen in mekaar. Het Museum Dhondt-Dhaenens in Sint-Martens-Latem, het Mudel in Deinze en het Roger Raveelmuseum in Machelen- aan- de -Leie brengen dan een gezamenlijk tentoonstellingsproject. Deze zevende editie is dat rond het thema 'binnenskamers'. Een ongewild erg actueel thema, al werd het gekozen nog voor het coronavirus uitbrak, verzekeren de curatoren. De musea putten voor een groot stuk uit hun eigen vaste collecties, en daarin zitten kunstenaars van de 20ste en 21ste eeuw. Schilderkunst uit verschillende tijdperken wordt dus moeiteloos samengebracht. Wat en wie kan je ontdekken? Werk van historische figuren als Emile Claus, James Ensor, Rik Wouters, Roger Raveel en Gust De Smet. En hedendaagse kunstenaars als Luc Tuymans, Chantal Akerman of Joëlle Dubois.Social media en schone schijnHet thema "binnenskamers" wordt breed geïnterpreteerd. Het kan gaan om het huiselijke interieur, maar ook om de innerlijke ruimtes van de verbeelding, het interieur als status, of als veilige haven. Het Mudel (Museum van Deinze en Leiestreek) focust vooral op privacy, wat schermen we af en wat gooien te grabbel? Wat is de rol van social media? Maar ook op de schone schijn, die van alle tijden is. Zo leren we een minder fraai aspect van Emile Claus (1849-1924) kennen: zijn jarenlange buitenechtelijke affaire. Ze wordt gesuggereerd met een portret uit 1900 van zijn bedenkelijk kijkende echtgenote. Van een heel andere orde zijn de drie werken van hedendaags schilder Luc Tuymans in Dhondt-Dhaenens. Er ontbreken net menselijke figuren. Een badkamerwand, een sofa, een tafelblad suggereren enkel hun aanwezigheid. 'Plant' van Roger Raveel (1921-2013) is dan weer een voorbeeld van hoe hij figuratieve en abstracte motieven uit het leven van alledag plukt. Te zien in het naar hem genoemde museum.Cultuur in de natuurDe Leiestreek kan je moeilijk bezoeken zonder te genieten van de landschappen en de natuur die deze kunstenaars zo vaak hebben geïnspireerd. De drie musea liggen op fietsafstand van mekaar, maximaal een half uurtje trappen. De Biënnale is dus perfect voor een daguitstap per fiets.