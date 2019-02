Moskou, winterse schone

Hoewel er overvloedig veel sneeuw is gevallen, is het Rode Plein in een mum van tijd weer schoongeveegd. De boodschap is duidelijk: de winter mag de stad dan al in zijn greep hebben, de Moskovieten willen de situatie meester blijven. Sneeuw en ijs zijn er om getemd te worden. 's Nachts staan de sneeuwruimers - imposant als maaimachines - netjes in rijen klaar om de brede lanen schoon te vegen. Enkel in de stille steegjes, de parken en de tuinen van de hoofdstad blijft de feeërieke wintermantel intact. "Waar ben je toch, mijn mooie Moskou met je honderd koepels, wonder van ons land!" schreef de aanbeden dichter Poesjkin ooit nostalgisch over zijn geboortestad.

...