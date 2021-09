Het Modemuseum in Antwerpen opent na drie jaar opnieuw de deuren, en dat met een feestelijke agenda. Het museum is nu groter waardoor het de vaste collectie permanent kan tonen.

Het ModeMuseum, in hartje Antwerpen, moest zich sinds zijn opening in 2002 beperken tot tijdelijke tentoonstellingen omdat er te weinig ruimte was. Na renovatie is het 800m2 groter, waardoor het voortaan doorlopend open kan blijven met de presentatie van een wisselende selectie uit de 35.000 vaste collectiestukken.

Wat zit daar zoal in? Uiteraard kleding en accessoires, maar ook gereedschap, textielwerktuigen, patronen en uitnodigingen voor modeshows. Het museum verzamelt in de eerste plaats werk van Belgische ontwerpers en oud-studenten van de Antwerpse modeacademie. Maar er zitten ook stukken bij van internationale modehuizen. De bibliotheek kreeg eveneens een make-over, net als de depots en archieven.

De Grammy-jurk van J.Lo

Het MoMu zet de heropening feestelijk in met een evenementenprogramma in de hele stad. Onder de noemer 'Mode 2.021 Antwerpen - Mode/Bewust' hebben nog tot en met januari volgend jaar tentoonstellingen, activiteiten en stadswandelingen plaats. Het overkoepelende thema: de wereldwijde verandering in de mode.

De eerste tentoonstelling E/MOTION?toont hoe mode sterk verbonden is met maatschappelijke evoluties en menselijke emoties. Of het nu gaat om het wijzigende schoonheidsideaal, een economische crisis of vragen rond identiteit, kunstenaars en ontwerpers spelen altijd een belangrijk rol in de beeldvorming. E/MOTION belicht de jaren 90 tot vandaag met objecten en silhouetten die iconen zijn van hun tijd. Eind jaren 90 bijvoorbeeld zat er veel blingbling in de mode. Er heerste in aanloop naar het jaar 2000 een apocalyptisch gevoel, mensen waren bang en gefascineerd tegelijkertijd.

Daardoor was de mode toen heel exuberant en luxueus. Een van de iconen die het MoMu in bruikleen kreeg voor deze expo is de beroemde groene Versace-jurk die Jennifer Lopez droeg op de Grammy Awards in 2000. De jurk illustreert de relatie tussen mode, media en celebrities. Twintig jaar later trok J.Lo hem trouwens opnieuw aan en gooide er zo mogelijk nog hogere ogen mee. Ze was toen net 50 geworden.

E/MOTION. Mode in transitie en Mode 2.021 - Mode/Bewust. 4/9 tot 23/01/2022 in ModeMuseum Antwerpen en de binnenstad. momu.be

