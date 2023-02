De bacteriën die ons groenafval afbreken hebben zuurstof nodig om te kunnen functioneren. Vandaar het belang van enige ventilatie!

De eerste regel, om te zorgen voor een goede afbraak van plantaardig afval in een compostbak, is om deze niet te overbelasten! Te veel ophoping van afvalstoffen zal resulteren in verdichting van het plantmateriaal, waardoor een goede luchtcirculatie, noodzakelijk voor de "goede" bacteriën, wordt belemmerd. Boven een meter hoogte is het daarom aan te raden geen organische stof meer toe te voegen. Vandaar het voordeel om te kiezen voor compostbakken met twee of, nog beter, drie compartimenten: die nemen weliswaar meer ruimte in beslag, maar ze laten je toe om één compartiment geleidelijk aan te vullen, terwijl het tweede en het derde afwisselend gebruikt worden voor de rijping van oudere afval.

In dit geval is het niet nodig om de rijpende afvalberg wekelijks om te woelen, af en toe is voldoende. "Vergeet niet om de inhoud van de compostbak minstens twee keer per jaar om te draaien", legt Jean-Luc Wanzoul, professor aan de technische tuinbouwschool in Gembloux, uit. "De hoop wordt omgedraaid, te beginnen met de perifere lagen die weinig zijn afgebroken. Deze worden in het hart van de lege compostbak geplaatst en vervolgens bedekt met de rest van de compost." Op deze manier is het mogelijk om 9 tot 12 maanden later rijpe compost te oogsten, die zeker moet gezeefd worden. "We verwijderen de kleine of niet verteerde plantaardige afval, maar ook de grote stukken die bij het zeven van de compost overblijven en die op de nieuw gevormde hoop kunnen worden gegooid."

Het is wel belangrijk om de composthoop die aangevuld wordt regelmatig om te woelen "om de compost te beluchten en de ontbindende materialen met de andere, recenter toegevoegde, te mengen." Dit is zelfs essentieel indien u een compostbak met één compartiment heeft. "Het afval moet dan één keer per week worden omgewoeld, met een beluchtingsstaaf, te koop in tuincentra."

Waak er tenslotte over om niet om het even wat in het compostvat te gooien! Wat mag erin en hoeveel? Dat leest u in dit artikel in het maartnummer van Plus Magazine.

