Door bepaalde planten met elkaar te combineren, is het mogelijk ongewenste insecten en plantenziektes uit je tuin te houden.

Vóór de uitvinding van pesticiden en kunstmest associeerden tuinders verschillende soorten planten die elkaar aanvulden. "Door verstandig te kiezen waar je welke planten zet, kunnen bepaalde plagen aanzienlijk verminderd worden; planten kunnen elkaar gunstig beïnvloeden", legt Jean-Luc Wazoul, professor aan het Technisch Tuinbouwinstituut van Gembloux, uit. "Vanzelfsprekend hebben plantenassociaties niet dezelfde sterke werking als pesticiden en zullen ze alle plagen nooit uitroeien, maar je kan ze wel afweren en/of hun verspreiding voorkomen door een nieuw natuurlijk evenwicht te creëren, dat wil zeggen door hun predatoren aan te trekken."

Bloemen om in de moestuin te planten

- Afrikaantjes: trekken bestuivers aan, weren parasieten af en versterken de groeikracht van groenten. Plant bij voorkeur in de buurt van frambozen, aardbeien, tomaten, aardappelen, witlof, uien, prei en tomaten, of knoflook. Aan de andere kant gaat de soort niet goed samen met venkel: die combinatie moet worden vermeden.

- Goudsbloemen: trekken zweefvliegen aan, waarvan de larven bladluizen verslinden, en stoten wittevlieg (wittevlieg, sapzuigers die de plant verzwakken), bladluizen, coloradokevers, aardvlooien en geïmporteerde koolwormen af. Daarnaast verbeteren hun wortels de structuur van de grond en zijn hun bloemen eetbaar.

- Klimkers en petunia's trekken bladluizen aan en brengen daarom ook populaties insecten mee die deze opeten. Goed om de invasie van uw omliggende groenten te voorkomen! Plant ze bij voorkeur in de buurt van tomaten, kool, pompoen, sla...

- Bernagie trekt honinginsecten aan en stoot de tomatenhoornworm af. Daarom vooral in de buurt van uw tomatenplanten zetten!

- Siertabak houdt witte vliegen en tripsen weg. Te planten in de buurt van tomaten, komkommers, sperziebonen, uien, aubergines...

- Vergeet-mij-nietjes houden frambozenwormen weg.

- Kosmosbloemen stoten aardvlooien af, kleine bijtende kevers die dol zijn op kruisbloemigen (kool, rapen, rucola, enz.)

- Distels stoten slakken af. Wees echter voorzichtig, ze kunnen erg invasief zijn...

- Lavendel wordt niet op prijs gesteld door mieren.

Groenten om te combineren om ziekten en parasieten af te weren

- Wortelen en uien/prei: wortelen weren uienvlieg (Hylema antiqua) en preimot af. Het ideaal is om ze samen te zaaien.

- Kool en rozemarijn/tijm/peterselie/selderij/tomaten: deze groenten en aromatische kruiden weren geïmporteerde koolwormen en slakken.

- Venkel en salade: de sterke geur van venkel stoot slakken af.

- Alsem/bijvoet en aalbessenstruik: deze twee aromatische (en eetbare!) planten hebben een positief effect op aalbessenroest.

Groenten/fruit om te associëren voor een goede onderlinge groei

- Aardbeien: te combineren met knoflook, uien, sjalotjes en prei

- Radijs: te combineren met wortelen, tomaten of bonen

- Courgette: te combineren met bieslook en doperwten

- Spinazie: te combineren met bieten, rapen, prei

- Aubergines: te combineren met bonen.

