Duurzaamheid speelt steeds vaker mee in de manier van op vakantie gaan. Maar hoe kan je verantwoord reizen zonder je schuldig te voelen?

WAT GELDT ALS DUURZAAM TOERISME? Ecotoerisme, slow tourism, fair, solidair of participatief toerisme... Duurzaam toerisme kent tal van labels, maar is altijd gericht op respect voor de plaatselijke bevolking, voor het milieu (bescherming van de natuur en de hulpbronnen) en voor de lokale economie, met een rechtvaardige verdeling van de opbrengst. Zo blijkt uit een studie dat 70% van wat toeristen spenderen die naar Thailand reizen, nooit bij de plaatselijke bevolking terechtkomt, maar blijft hangen bij luchtvaartmaatschappijen, touroperators en internationale leveranciers. LIGT DE NADRUK OP HET MILIEU? Dit is zeker niet het enige aspect, maar wel de bekommernis die bij mensen het meest leeft. De toeristische sector is verantwoordelijk voor 8% van de broeikasgassen, een vliegreis heeft tot 11 keer meer impact op het milieu dan een treinreis. Daarom pleit zelfs Mattijs ten Brink (CEO van Sunweb) voor "maximum één vliegreis per jaar. Voor de overige reizen moeten we meer duurzame alternatieven aanbieden tegen vergelijkbare prijzen..." Het principe van minder reizen, maar beter. IS DUURZAAM OOK DUURDER? Vandaag kost duurzaam toerisme voor eenzelfde comfort 10 tot 40% meer. Alles hangt af van de geboden diensten: all-in, high-end, camping, low cost. Zo heeft Air France de prijs van het vliegtuigticket verhoogd om de meerkost te dekken van de biobrandstof waarmee haar toestellen vliegen. Reizigers betalen nu tot vier euro extra in economyclass en tot 12 euro in businessclass. HOE IS DIE MEERKOST TE VERKLAREN? Volgens Jean-Pierre Nadir, oprichter van de website voor milieubewust reizen FairMoove, komt dit vooral door de extra investeringen. Zo rekent een hotel dat zonnepanelen of een golfstroomsysteem (luchtstroom zonder airco) installeert, die investering door in de prijs van de kamers. 40% van de vakantiegangers is bereid (iets) meer te betalen voor een duurzaam verblijf, meestal ook het cliënteel dat voor bioproducten kiest. HOE KAN JE JE VOETAFDRUK COMPENSEREN? Via sites als het Belgische Greentripper.org kan je de milieuschade van je reis financieel compenseren. Een vliegreis naar Barcelona met twee kost ongeveer 20 euro, geld dat wordt aangewend in de strijd tegen de woestijnvorming in Burkina Faso. Verder kan je vooral terecht bij reisbureaus die verantwoorde vakanties aanbieden en de nadruk leggen op het respect voor de plaatselijke bevolking en het milieu. NIET OVERTUIGD? Je kan ook de kosten en je ecologische voetafdruk drukken door zelf je reis te organiseren. Kies voor een verblijf bij de lokale bevolking, consumeer lokale producten, verplaats je met de fiets... Het succes van zo'n vakantie ligt in de voorbereiding. Toch zit er vaak nog één groot obstakel in de weg: vakantie blijft synoniem voor plezier maken, zorgeloos leven en ontspanning. De link tussen toerisme en duurzaam is om die reden voor sommigen niet haalbaar. Maar niets belet je om je inspanningen dan tijdens de rest van het jaar te verdubbelen.