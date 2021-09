Drie jaar na de lancering zijn er met de museumpas, het Belgische museumabonnement, een miljoen bezoeken afgelegd. Dat meldt museumPASSmusées. "We zien dat de museumpas zowel bij museumliefhebbers als bij het brede publiek aanslaat", zegt Erika T'Jaeckx van museumPASSmusées.

Bij de lancering drie jaar geleden gaf de museumpas voor een jaarprijs van 50 euro toegang tot 120 musea. Sinds maart 2020 is de prijs verhoogd naar 59 euro per jaar, maar het aantal deelnemende musea is sinds de start bijna verdubbeld tot 204. Onlangs sloten bijvoorbeeld het Speelgoedmuseum, Le Delta, LABIOMISTA en het Belle Epoque Centrum zich aan. Er komen niet alleen meer musea bij, ook het aantal gebruikers neemt elk jaar toe. Ondanks de tijdelijke coronasluiting van de musea vorig jaar, staat de teller sinds de start op 225.000 verkochte en hernieuwde passen. Intussen staat de teller van het aantal bezoeken met de museumpas dus ook op één miljoen.Volgens Erika T'Jaeckx van museumPASSmusées werkt de museumpas drempels weg en zorgt de kaart ervoor dat mensen sneller een museum binnenspringen of een tijdelijke tentoonstelling meepikken. "Ook gezinnen kiezen vaak voor een museum als weekenduitstap. De museumpas geeft hen dat extra duwtje in de rug", klinkt het.