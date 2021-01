Het thuiszitten beu en zin om je horizon te verbreden? Niets beter tegen de coronablues dan een verblijf in een ongewoon maar knus nest te midden van de natuur. Zelfs in hartje winter.

Raakt de chalet in de Ardennen stilaan van zijn stoffige imago af? De coronacrisis heeft de vraag naar een verblijf in deze logeerplekken te midden van het bos of op het platteland alvast een aardige boost gegeven. Het moet gezegd dat er, naast de traditionele chalets in hout of steen, een veelheid aan ori- ginele en ongewone varianten de kop heeft opgestoken - tegelijk rustiek en elegant - waar onthaasten als vanzelf gaat. We maakten een kleine, zeg maar eigenwijze selectie, hoe kan het ook anders, van ongewone logeeradresjes die de aandacht trekken, in de Ardennen of dichterbij in de Condroz. Eén ding hebben ze gemeen: je kan er met volle teugen van de goede lucht en het uitzicht genieten!

Al eens geslapen met enkel een dunne glazen wand die je scheidt van de wilde natuur? Deze verrassende ervaring kan je beleven in de twee moerasnesten die zich schuilhouden tussen rietkragen vlakbij een oude watermolen. De wanden en het dak van de twee kamers met uitzicht - Kiosque en Dôme - zijn helemaal van glas en bieden een ongeziene mogelijkheid om vanuit je bed ijsvogels, snippen en andere watervogels te observeren, die de plassen van dit natuurgebied van uitzonderlijke biologische waarde bevolken. Of je kan ook gewoon op je rug op bed gaan liggen en onbelemmerd naar de sterren kijken. Dit vinden we leuk. Het gevoel dat je helemaal opgaat in de natuur is geweldig. Kiosque en Dôme beschikken bovendien over een steigerterras met ligstoelen, een tafeltje met stoelen en een vuurkorf. Ideaal om bij het kabbelende water tot rust te komen met een goed boek en/of een goed glas. Ook doen. Les Nids des Marais ligt, toeristisch bekeken, erg centraal. Zowel Durbuy, Dinant, de grotten van Han als het domein van Chèvetogne bevinden zich in de buurt. Idyllischer bestaat niet: een oude watermolen in het hart van Les deux Ourthes, het grootste natuurpark van Wallonië, en een ruisend riviertje waarlangs volgens de legende ooit feeën en heksen leefden. In elk geval kost het je hier weinig moeite om dat te geloven. Tussen de bomen rond de oude molen hebben zich vandaag chalets en boshuisjes in Scandinavische stijl genesteld. Met veel houtwerk, alkoofbedden en hout- of pelletkachels. Ze zijn langs de rivier of op de heuvel gebouwd en grotendeels bedoeld voor twee personen. Sommige hebben ook een sauna en een hottub. Alles hier ademt zen en cocooning. Dit vinden we leuk. Slapen in een ruimte die doet denken aan Game of Thrones of een film over de middeleeuwen: als je daarvan droomt, kan je hier ook de hele watermolen afhuren. Hij is verdeeld in kleine suites met elk een verbijsterend interieur. Grote, houten of zinken badkuipen worden verlicht met kaarsen, de keukenhoek zit verborgen achter antieke kasten en langs de muren niets dan banken met kussens. In de Mélusine-suite staat het bed zelfs onder een enorme glaskoepel, die helemaal kan openschuiven. Om lekker warm onder een donsdeken naar de sterren te kijken en te luisteren naar de nacht. Ook doen. Rensiwez (Houffalize) is de perfecte uitvalsbasis voor wandeltochten in natuurpark Les deux Ourthes. De huisjes bevinden zich dichtbij de stuwdam van Nisramont en het schitterende uitkijkpunt op de top van de Hérou. Ook de brouwerij van Achouffe ligt hier niet zo ver vandaan. Ook al beelden op tv gezien van een knusse hut hoog in de bomen, en gedacht: daar wil ik ook wel eens logeren! In het hartje van de Ardennen bieden de vijf hutten van Mon Lit dans l'Arbre al het nodige om de wereld buiten te sluiten, de natuur te beleven en je kinderdromen waar te maken. Elke hut heeft een ander thema en een organische look, waarin hout, hergebruikte materialen, lokaal vakmanschap en creaties van lokale kunstenaars een grote rol spelen. Mooi en vooral ongelooflijk gezellig. Bij een knetterende haard onderuitzakken in een bont allegaartje van zachte vintagezetels. Of uitkijken over de rivier beneden. Dit vinden we leuk. Elke hut heeft een ander concept met verborgen gimmicks. Zo is 'Trappes et Cachettes' vooral geschikt voor gezinnen, terwijl 'Regards croisés' eerder bedoeld is voor natuurobservatie. 'Tanière des Nutons' is ideaal voor mensen met hoogtevrees. 'Couleurs du monde' en 'Ombre & Lumière' mikken op koppels of singles die op zoek zijn naar knusse intimiteit en stilte. Uiteraard zonder tv of wifi! Ook doen. Op amper vijf kilometer hiervandaan bevindt zich de sterrenwacht Observatoire Centre Ardenne. Je kan erheen wandelen via een themawandeling volledig gericht op het zonnestelsel. Iets heel anders maar eveneens dichtbij zijn de ruïnes van de middeleeuwse burcht van Herbeumont, van waar je een van de mooiste uitkijkpunten over de Semois hebt. Wil je je longen voltanken in een niet-klassieke setting, dan biedt verhuurkantoor Ardennes-étape ongewone chalets en vakantiehuisjes aan in zowat de hele Ardennen, de Famennestreek en de Condroz. Zoals Le soleil a rendez-vous avec la lune in Marchin, waarvan de inrichting alleen al een omweg waard is: hout is werkelijk overal aanwezig in zeer gekunstelde vormen. En het bed, van waaruit je een fraai uitzicht hebt op het landschap van de Condroz, lijkt wel opgehangen aan het plafond. Dit vinden we leuk. De binnensauna en de hottub op het terras maken van dit kleine vakantiehuis meteen een luxueuze wellnessruimte. Ook doen. Marchin ligt dichtbij het kasteel van Modave, een schitterend renaissancekasteel dat niet moet onderdoen voor de kastelen van de Loire (lees ook Plus Magazine van juli- augustus 2020). Ook het middeleeuwse stadje Hoei is niet zo ver af.