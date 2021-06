Dat je in het mooie Gent al je zintuigen moet gebruiken wist je wellicht al. Met de "Seven Senses Tour" of zevenzintuigentour, mag je dat ook letterlijk nemen. Nog de hele zomer lang kan je Gent verkennen via deze bijzondere wandeling en aansluitende boottocht. Inspiratiebron: schilder Jan Van Eyck (1390-1441). Ook de grootmeester liet zich bij het schilderen leiden door al zijn zintuigen.

"De geur van God"

De tour is ongeveer 2,5 km lang en leidt je langs de middeleeuwse plekken van de stad, die Van Eyck ooit moet gezien of bezocht hebben. Sommige ervan zijn heel bekend, zoals het Vleeshuis, andere bleven goed verborgen parels (tenminste voor niet-Gentenaars), zoals de Achtersikkel, in de 14de eeuw de woonst van de rijke familie Van der Sikkelen, nu het conservatorium. Hier geef je naast je ogen, ook je oren de kost. Niet alleen hoor je op de charmante binnenplaats de studenten oefenen, er werd ook speciaal voor deze tour een soundscape gecreëerd.

Het Geeraard De Duivelsteen biedt je dan weer een bijzondere geurervaring. De gidse laat je "de geur van God" ruiken, gecreëerd door een Amerikaanse geurkunstenaar. Jawel, je leest het goed. Niet zomaar verzonnen, nee, de geur van God staat wel degelijk beschreven in de bijbel. Het is een mengeling van - uiteraard - wierook, maar ook muskaat, kaneel en hars.

Hedendaagse ambachten

De zevenzintuigentour heeft meer te bieden dan enkel een duik in de middeleeuwen. Onderweg bots je op de levensgrote muurschilderingen van hedendaagse graffitikunstenaars en op je route liggen meer dan tien ateliers of winkels van Gentse 'makers' van vandaag. Ook zij inspirereerden zich op Van Eyck. Chocolatier Van Hoorebeke bijvoorbeeld creëerde het Lam Gods in chocolade, Tierenteyn verwerkte de kruiden die op het Lam Gods staan afgebeeld in een speciale Van Eyckpeperkoek. En Elisabeth Leenknegt ontwierp een ring, oorbellen en manchetknopen gebaseerd op de spiegel uit het Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw, dat Jan Van Eyck in 1434 schilderde.

Mystieke ervaring in de tunnel

Hoe ga je van start? In de kelderverdieping van de Lakenhal, onder het Belfort, krijg je een sticker opgeplakt, waardoor de gidsen bij de historische locaties je meteen herkennen als deelnemer van de Seven Senses Tour. Tijdens ongeveer de helft van de tocht snuif je de sfeer in Gent al wandelend op, bij het Vleeshuis neem je de boot die je gedurende een half uur meevoert over de binnenwateren van de stad en terugbrengt naar het startpunt. Ondertussen proef je het speciale Van OMG Van Eyckbier. Tijdens die boottocht beleef je ongetwijfeld een van de hoogtepunten: een mystiek projectiespektakel in de tunnel onder het François Laurentplein.

© G.F.

De paradijstuin

Ook het slot heeft nog een climax in petto: het Maaseikplein bij het Geeraard De Duivelsteen. 1400 m² asfalt moest hier in 2019 plaats maken voor een groene oase met fruitgaard. Bijna alle plantensoorten die hier een plek kregen zijn ook te zien op het Lam Gods, zoals lievevrouwbedstro, bosaardbeitjes en madonnalelies. Het paradijselijke tuintje is absoluut 'kinderen toegelaten', er staan picknicktafeltjes, houten schaapjes om 'schaapje-over' te spelen en mini-trampolines. Een van de schaapjes staat buiten de omheining en kijkt recht naar het lammetjes op het glas-in-loodraam in de Vijdkapel van de Sint-Baafskathedraal. Daar heeft het Lam Gods, voor het zijn huidige plek kreeg, eeuwen gehangen.

Seven Senses Tour. Nog tot 29/8/2021 in centrum Gent. Info en reservering: www.vaneyckwashere.be/sevensensestour

