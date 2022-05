Hou jij ook van honden, wandelen, het strand en de zee? Dan moet je op zondag 8 mei in De Panne zijn voor het Kwispelfestival. De Leopold I-Esplanade wordt dan omgetoverd tot een fantastisch 'hondenparadijs'. Pret gegarandeerd zowel voor hond als baasje!

Op zondag 8 mei staat op de Leopold I-Esplanade in De Panne alles in het teken van honden. Een demo van de politiehonden, de max toch? Of Elke Boxoen, wereldkampioen Doggy Dance 2019, aan het werk zien? Op de hondenmarkt ontdek je de leukste verkoopstandjes. Een zotte of serieuze foto, het kan allemaal ter plaatse genomen worden in de photobooth. Laat de vriendschap tussen jou en jouw favoriete viervoeter maar van de foto spatten. Heb je liever dat iemand anders jullie in beeld brengt, schuif dan aan bij de karikaturist of bij de ervaren hondenfotograaf. Of geef je hond alle vrijheid in de hondenspeelzone op het strand.

Fikse wandeling

Liever wat sportiever, dan is de vrije wandeling met leuke extraatjes zeker iets voor jou. Haal je wandelticket gratis op bij de infostand aan het Leopold I-monument en ga samen met jouw hond op stap doorheen De Panne. Onderweg is er een parcours om samen met je viervoeter uit te testen en kan je hond genieten van een lekkere verfrissing. Tijdens de wandeling haal je een leuk hebbeding voor je trouwe vriend op in het toerismekantoor. Op het einde van de tocht, ruil je het wandelticket in voor een supercoole doggiebag. Verwennerij ten top!

Wist je dat... ...een schuwe hond zich veiliger voelt als je 2 meter afstand houdt ...een geel lintje aan de halsband of het harnas betekent dat deze hond liever geen aandacht krijgt van andere mensen dan zijn baasje

Het programma

Tijdens dit event blijven honden aan de leiband, met uitzondering van de speelzone op het strand.

