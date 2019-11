Dat de Duitse kerstmarkten wereldvermaard zijn, hoeft geen betoog. Maar in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts kan je kerst pas echt op een originele manier vieren. Daar vervoert een speciale kerstboot je over de Moezel tussen de kerstmarkten van Traben-Trarbach en Bernkastel-Kues.

De ondergrondse kerstmarkt in de oude wijnkelders in Traben-Trarbach combineren met de sfeervolle kerstmarkt in Bernkastel-Kues? Het kan! Vier zaterdagen tijdens de kerstperiode brengt een boot je van de ene kerstmarkt naar de andere. Zo word je ondergedompeld in de wijnwereld van Traben-Trarbach en maak je kennis met één van de mooiste kerstmarkten van Duitsland: Bernkastel-Kues.

Koblenz: magische kerstviews vanop de kabelbaan

Nog een kerstmarkt die een bezoek zeker waard is, is die van Koblenz. Vanop de kabelbaan heb je een subliem uitzicht op de prachtig verlichte stad. Tijdens het adventseizoen transformeert de Romeinse binnenstad tot een heus kerstparadijs met zo'n 100 kraampjes waar de geur van verse peperkoek, speculaas en glühwein door de straten zweeft.

Bad Neuenahr: het wondermooie Uferlichter-festival

In Bad Neuenahr in de regio Ahrdal staat er een lichtjesfestival op je te wachten. Rondom de Kurgarten-brug op de rivier Ahr, drijven duizenden lichtjes die een magische kerstsfeer creëren.

Om het helemaal af te maken kan je genieten van culinaire hoogstandjes en bijpassende topwijnen, aangeboden door chef-koks en wijnboeren uit de regio. Kruis het weekend van 6 december dus maar aan in je agenda!

Waldbreitbach: de grootste kribbe ter wereld

In de kerstperiode springen de lichtjes weer aan in het kerstdorp Waldbreitbach bij Neuwied. De uitblinker daar is zonder twijfel de grootste kribbe ter wereld, gemaakt van 1000 boomwortels. De kribbe veroverde zelfs een plaatsje in het Guiness World Book of Records.

Daarbovenop drijft er op de rivier de Wied een imposante adventskrans met een doorsnede van 8 meter. Grootse attracties gaan er hand in hand met een intieme, knusse kerstsfeer.

Cochem: met de verlichte trein van de oude stad naar Reichsburg

Langs de Moezel vind je Cochem, een stadje met historische vakhuizen en het machtige kasteel Reichsburg dat majestueus boven de stad troont. Dat kasteel is tijdens de kerstperiode het decor voor een adembenemend en levendig kerstspel. Een verlichtte panoramische trein brengt je van de oude stad naar de wereldberoemde bezienswaardigheid.

