Een elektrische fiets, enkel nuttig voor wie veel kilometers afmaalt op de fietssnelweg of om te cruisen langs landwegels? Ook stadsbewoners die de fiets bovenhalen voor korte ritjes, hebben baat bij een e-bike. Mits wat aandachtspuntjes.

Fietskoeriers weten het al langer: ook op een parcours waar je veel moet stoppen en starten is ondersteuning van een elektrisch motortje een zaligheid. Een koffie gaan drinken met vrienden in de stad is ook veel aangenamer als je niet bezweet aankomt op de plaats van afspraak. Of waarom niet de fiets nemen om boodschappen te doen in plaats van een plekje te zoeken voor je auto op een overvolle supermarktparking op zaterdagochtend? Elektrische stadsfietsen zijn niet langer traditionele fietsen met een knoert van een batterij onder de bagagedrager. De nieuwe generatie urban e-bikes verraadt amper dat ze een elektrische aandrijving heeft en weet met haar hippe uitstraling een nieuw publiek aan te boren. De elektrische fiets is dan ook bezig aan een stevige opmars in de stad. Zo kan je tegenwoordig in verschillende steden al elektrisch aangedreven sjezen met een deelfiets. En dat vraagt van iedereen een aanpassing. Want andere weggebruikers verwachten niet dat een fietser zo vlotjes optrekt en snelheden tot 25 km/uur haalt. En e-bikers moeten leren het verkeer beter in te schatten. "In een stedelijke omgeving met veel verkeer en te smalle fietspaden is 25 km/uur wel eens te snel", vindt Roel De Cleen van Brubike, dat fietscoachings aanbiedt aan bedrijven en fietstochten voor iedereen. "Zijn er veel andere fietsers rondom je, kom je in de buurt van een school of een druk kruispunt, vertraag dan. Hoe trager je rijdt, hoe beter je kan anticiperen op mogelijk verrassende verkeerssituaties. In druk verkeer kies je beter voor een lichtere ondersteuning. Heel wat fietsongevallen met elektrische fietsen, gebeuren bij het vertrek. Je vertrekt dus best zonder of met een lichte trapondersteuning om daarna stelselmatig je snelheid te verhogen. Te snel vertrekken kan niet enkel voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers gevaarlijk zijn." Gebruik je je fiets voornamelijk in een stedelijke omgeving, dan is een speed pedelec, die snelheden haalt tot 45 km/u, echt niet nodig. "Koop een fiets die zeker in orde is. Want door de hogere snelheden moet je te allen tijde op je fiets kunnen rekenen", raadt Roel De Cleen aan. De meeste nieuwe e-bikes hebben een midden- of achtermotor. Bij die eerste ligt het zwaartepunt ter hoogte van de trapas, waardoor hij beter wendbaar is in de stad. Rij je voornamelijk korte afstanden, dan hoef je niet de duurste batterij aan te schaffen. Een batterij met een autonomie tot 70 km volstaat. Uiteraard bepaalt niet enkel de afstand hoe ver je elektrische ondersteuning stand houdt. Woon je in heuvelachtig gebied, dan zal je batterij sneller leeglopen dan op een vlak parcours. Op een fiets met een rechte zithouding heb je een beter overzicht op de verkeerssituatie en stevige bredere banden komen goed van pas om tramsporen en andere typische oneffenheden in de stad de baas te kunnen. Ook een stevig fietsslot, of twee, is zeker geen overbodige luxe wanneer je een fiets parkeert die toch al snel 1.500 euro en meer kost.