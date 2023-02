De naam Marbella mag dan al mondain klinken, de badstad heeft ook een mooi oud centrum met een typisch Andalusische flair. En meteen achter de kuststrook rijst de Sierra op, bezaaid met mooie witte bergdorpjes.

De naam Marbella roept beelden op van dure jachten, chique nachtclubs, champagnebars en exclusieve auto's. Dat is voor een deel ook zo, maar daarvoor moet je vooral in Puerto Banús zijn, ten westen van het oude Marbella. Langs de strip aan de jachthaven liggen exclusieve winkels van modemerken als Gucci en Chanel, naast cocktailbars en restaurants met ondemocratische prijzen. Dit mondaine Marbella is er zeker niet altijd geweest. Tot de Tweede Wereldoorlog was dit een straatarm vissersdorp. Maar toen opende de Markies van Ivanrey een hotel en nodigde hij zijn grote groep invloedrijke vrienden uit om er te komen overwinteren, met als zeer actueel argument dat ze in dit zachte klimaat de verwarmingskosten konden uitsparen. Een van de bekendste onder hen was prins Maximilian von Hohenlohe, die in 1946 aan het stuur van zijn Rolls Royce Phantom de trip naar Marbella ondernam en verliefd werd op de plek. Hij kocht de finca Santa Margerita, waar zijn zoon, prins Alfonso von Hohenlohe, in 1953 de Marbella Club oprichtte, decennialang het middelpunt van de high society. Alle grote filmsterren van de sixties zijn er gepasseerd: Rock Hudson, Sophia Loren, Grace Kelly, de Agha Khan, waar ze mixten met leden van bekende Europese families zoals Von Bismark, Thurn und Taxis, Rothschild, Thyssen-Bornemisza... De naam Marbella kreeg zo steeds meer weerklank en de volgende decennia groeide het kusttoerisme er zienderogen. Vele horecazaken vestigden zich langs de Paseo Marítimo, de promenade langs het strand die van Marbella tot Puerto Banús loopt. Vandaag is dit een aaneenschakeling van beachclubs en strandrestaurants, de ene al exclusiever dan de andere, met als bekendste nog steeds de Marbella Club en het Puente Romana Beach Resort. Maar je vindt hier ook nog meer typische chiringuitas, strandbarakken, voor een hapje vis of andere versnaperingen, vooral als je nog voorbij Puerto Banús tot het dorpje San Pedro de Alcantara loopt of fietst. Dat maakt ook nog deel uit van de gemeente Marbella, maar is veel rustiger en heeft een meer traditioneel Andalusisch karakter. Maar laten we even terugkeren naar het vertrekpunt: de Paseo in Marbella centrum. Want achter de promenade verschuilt zich het oude Marbella, het zogenaamde casco antiguo. In dit historische centrum met nauwe geplaveide straatjes, kleine boetieks en mooie plaza's snuif je nog steeds de typische sfeer van Andalusië op. De sinaasappelbomen geven de naam aan het centrale plein, de Plaza de los Naranjos, met statige gebouwen zoals het 16de-eeuwse Casa del Corregidor en Casa Consistorial, dat nu als stadhuis fungeert. De Ermita di Santiago-kerk dateert uit de 15de eeuw, toen de katholieke koningen van Spanje de stad heroverden op de moslims. Daarvoor stond op die plek een moskee. In Andalusië word je overal herinnerd aan die Arabische periode, want de Moren regeerden hier zo'n 800 jaar. Bij het kasteel Alcabaza kan je nog over een stuk bewaard gebleven Arabische stadsomwalling wandelen. Via het botanische Parque de Alameda, een parkje met palmbomen, tropische bloemen, fonteinen en fraaie bankjes met keramiektegels in Andalusische stijl, bereik je uiteindelijk de Avenida del Mar, die oud Marbella met het strand verbindt. Deze wandelboulevard is een soort openluchtmuseum, met een reeks bronzen standbeelden van Dalí. Marbella is ook een goede uitvalsbasis om uitstapjes te maken naar andere toeristische trekpleisters vlakbij, zoals Málaga of Ronda, het stadje dat door een immense kloof in twee is gesplitst. Of je bezoekt een van de vele witte dorpjes in het binnenland. Een van de mooiste in de buurt is Mijas, op een half uurtje rijden van Marbella. Vanuit dit stadje met witgekalkte huisjes die aan de bergen lijken vastgeplakt, heb je een prachtig panoramisch zicht over de Costa del Sol. De kronkelende straatjes, de ezeltaxi's, de kleurrijke bloempotten aan de muren, de Plaza de Toros, alles verwijst naar een eeuwenoude Andalusische levensstijl. De glamour van de beachclubs langs de strandpromenade van Marbella lijkt hier heel ver weg.