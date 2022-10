Malmedy, gelegen aan de voet van het natuurreservaat van de Hoge Venen, is een bestemming boordevol verrassingen. De inwoners van Malmedy zijn gastvrij en waken over hun schatten. De kathedraal en het klooster staan centraal.

De stad Malmedy is gelegen in een groene omgeving waar de rivieren de Warche en de Warchenne samenvloeien. De geschiedenis van deze stad start rond 650 wanneer Remaclus, een monnik uit Solignac, zich met een aantal broeders vestigt in de noordelijke Ardennen. Tot de aanhechting aan Frankrijk in 1795, behoort Malmedy tot het Prinsbisdom Stavelot-Malmedy. In 1815, na het congres van Wenen, worden de kantons Malmedy, St. Vith en Eupen aan Pruisen gehecht. Door het verdrag van Versailles, na de eerste wereldoorlog werd Malmedy Belgisch grondgebied. In de tweede wereldoorlog kende Malmedy een absoluut dieptepunt. Tijdens het Ardennenoffensief kwamen honderden inwoners van de stad om het leven. Bovendien werden 84 Amerikaanse krijgsgevangenen er vermoord door de Duitsers.

In het Baugnez 44 Historical Center in Malmedy kom je meer te weten over die gruwelijke periode. Het museum herbergt een grote collectie aan audiovisueel (foto's, video's) en historisch materiaal (zoals kledij, wapens,....). De uitzonderlijke collecties en de enscenering maken van een bezoek meer dan de moeite waard.

Kathedraal en klooster

Majestueus in het centrum van de stad pronkt de kathedraal van de heilige Petrus, Paulus en Quirinus (zie openingsbeeld). De oorspronkelijke abdijkerk uit het Oude Regime, werd een parochiekerk na de Franse Revolutie, daarna een decanale kerk en tenslotte een kathedraal onder de het bisdom van Eupen-Malmedy van 1921 tot 1925. De Luikse ornamentist François-Joseph Duckers zorgde voor een groot gedeelte van het decor van de kathedraal. Hij realiseerde prachtige bas-reliëfs die de koepel versieren en ook de tenhemelopneming van de maagd op het frontispies van het koor. Hij maakte de standbeelden van de Heilige Petrus en Paulus en het hoofdaltaar. In de kruising realiseerde hij het standbeeld van de heilige Quirinus. Van deze heilige bevindt zich ook een schrijn in de kathedraal. Het impressionante orgel werd vervaardigd door de Luikenaar Mathieu Graindorge.

Het klooster werd in de loop van de geschiedenis meerdere keren beschadigd en omgebouwd. Het actuele gebouw werd opgetrokken in originele lokale breuksteen uit de 18de eeuw. Door de Franse Revolutie komt er het einde aan het Prinsendom Stavelot-Malmedy en verliest het klooster haar religieuze functie. Het doet onder meer dienst als vredegerecht, gevangenis, pastorie, parket van de procureur des Konings, gymnasium,.... In 1920 wordt het grootste gedeelte van de gebouwen bewoond door het Koninklijk atheneum. In 1985 verwerft de stad Malmedy de gebouwen. Die herbergen nu het Malmundarium, een ruimte waar herinneringen, kunst, geschiedenis en cultuur centraal staan. Een bezoek is een absolute must! Je kan er zowel genieten van de schoonheid van de prachtig gerestaureerde ruimtes als van de interactieve en ludieke museumtour. Het gebouw is verdeeld in verschillende vertrekken die het verleden en heden van de stad belichten: het informatie- en documentatiecentrum, de kunstgalerij, de ateliers van de leerlooierij, de papierfabriek en het carnaval, ...

In het centrum kan je perfect rondslenteren en genieten van de gastvrijheid van de cafés en restaurants. Werp zeker een blik op de straatnamen die in het Waalse dialect zijn vertaald.

Imposante gebouwen

De economische groei van de burgerij van Malmedy (lakenwevers, leerlooiers, papierfabrikanten) wordt weerspiegeld in de majestueuze en imposante gebouwen die bijdragen aan de verfraaiing van de stad: de Villa Lang, de Villa Steisel, het stadhuis, de Centrale dienst voor Duitse vertaling, de villa's in de "rue de la Gare", de Villa Saint-Remaclus.

Door de bouw van het stadhuis, de villa's voor zijn dochters, het aanleggen van een nieuwe straat die zijn naam kreeg en de bouw van vicarishuizen, heeft Jules Steinbach, die zelf papierfabrikant was, het aanzien van het centrum van Malmedy grondig gewijzigd. Volgens de plannen van architect Fritz Maiter bouwde hij in 1901 een luxe stadhuis. Op 28 september 1901 schenkt Jules Steinbach het gebouw aan de administratie van Malmedy en de vicarishuizen aan de parochie.

Vlakbij het stadhuis staat de Villa Lang, door Steinbach gebouwd voor zijn derde dochter, Juliette die huwt met een telg van de familie Lang. Aan het begin van WOII verkoopt mevrouw Lang - intussen weduwe - de villa. In 1950 wordt het gebouw opnieuw eigendom van de familie Lang. Na de dood van Juliette Steinbach, in 1951, wordt de villa definitief eigendom van de gemeente. De diensten van de burgerlijke stand en het vredegerecht worden er in ondergebracht.

De kruisweg

In het begin van de 17de eeuw begon men met het plaatsen van houten kruisen op één van de steilste hellingen van de oude weg naar Chôdes. De heuvel bestaat uit puddingsteen, een rode steenlaag die geologisch gezien uniek is in België.

In 1728 werden de oude kruisen vervangen door een groot kruis en werd er bovenaan de heuvel een kapel gebouwd door de kapucijn Albert van Dinant. In 1873 werden de oude stations ook vervangen door de 14 stations die vandaag de kruisweg vormen. In 2005 werd beslist de site te renoveren en werden er heel wat nieuwe bomen aangeplant.

Een mooi pad laat je genieten van de buitengewone flora van deze plek. Eenmaal boven gekomen is er een smal pad dat leidt naar de Belvedère. Vanaf hier geniet je van een prachtig uitzicht op de stad en de omgeving.

Nog enkele must-sees

Deze familiale microbrouwerij Bellevaux is gevestigd in een oude boerderij. Tijdens een rondleiding kom je alle (of toch bijna) geheimen te weten van de productie van de bieren van hoge gisting, zoals de Malmedy Triple, Blonde, Brune of Blanche. Je krijgt ook de gelegenheid om de prachtige oude koperen vaten waarin de Bellevaux gebrouwen wordt, te bewonderen.

In de proeverijzaal in de oude stal, kan je gerechten eten die gemaakt zijn van regionale producten, zoals kazen op basis van rauwe melk, fijne vleeswaren uit Malmedy, gerookte forel uit Ondenval... vergezeld van een lekker Bellevaux-biertje natuurlijk.

Ook zeker op het programma te zetten is een bezoek aan het kasteel Reinhardstein. Het kasteel Reinhardstein werd in 1354 gebouwd door Renaud de Waimes. Door de jaren heen woonden er verschillende families. Na de Franse Revolutie werd het kasteel volledig vernield en in 1969 heropgebouwd volgens de oorspronkelijke bouwtekeningen. Het is nu omgetoverd tot een museum. Je kan er wapenuitrustingen, wapen- en hellebaardcollecties, wandtapijten en het meubilair uit lang vervlogen tijden bewonderen.

Een paradijs voor wandelaars

De wandeling die langs de waterval van Bayehon voert is een kleine 13 km lang. Ze brengt je bij grootste natuurlijke waterval van België, waar het water van een hoogte van 9 meter naar beneden stort. Maar daarnaast is het hier ook zalig groen wandelen met het heerlijke achtergrondgeluid van de rivier.

Deze en tal van andere bewegwijzerde wandelingen in deze regio vind je op de website Malmedy-tourisme.be.

Praktisch Museum Baugnez 44, Route de Luxembourg 10, 4960 Malmedy, www.baugnez44.be/

Malmundarium, Place du Châtelet 9, 4960 Malmedy, http://www.malmundarium.be/nl/

Stadhuis, Rue Jules Steinbach 1, 4960 Malmedy

Villa Lang, Rue Jules Steinbach 2, 4960 Malmedy

Kruisweg, Gretedar, 4960 Malmedy

Brasserie Bellevaux, Rue de la Foncenale 1, 4960 Malmedy, https://www.brasseriedebellevaux.be/nl/

Bewegwijzerde wandelingen, Malmedy Tourisme, https://www.malmedy-tourisme.be/nl/type-a-pied/wandelen/

Wallonië België Toerisme. Visitwallonia.be, de brochure over Malmedy vind je hier.

