Na de winter is het tijd om je tuin op te ruimen en eventuele vorstschade te herstellen. Snoeien doet bloeien, maar mag niet om het even hoe gebeuren.

Begin maart is een koudeprik nog altijd mogelijk, maar blijft zware vorst veelal uit. Tijd dus om je tuin klaar te stomen voor de lente. Eerste klus: dode of kapotgevroren takuiteinden van heesters wegsnoeien. Ergens barsten in de schors? Wellicht gaat het om spleten die ontstaan bij plotse vorst na een periode van zachte temperaturen. In sommige tuinboeken en op het internet wordt aangeraden de scheuren te dichten met afwitmiddel, een soort stopverf. Maar die bevordert het ontstaan van houtvretende schimmels. Laat je boom of struik dus maar uit zichzelf helen.

In borders kan je al het verwelkte loof van vaste planten en het stro van siergrassen wegsnoeien. Doe dit in elk geval voor er nieuwe scheuten verschijnen. Met het snoeien van je rozenstruiken kan je beter nog wachten omdat de minste vorst de nieuwe knoppen kan beschadigen. Meer dan een oppervlakkige schoonmaak is hier nog niet nodig. Dat geldt ook voor hagen: die snoei je best tussen maart en juli, zodat vogels er hun nest kunnen maken. Nog geen zomerbloeiende fruitbomen en heesters gesnoeid, wacht dan geen dag langer! Van lentebloeiers moet je echter afblijven. Die komen pas aan de beurt nadat de bloesems zijn uitgebloeid.

Haal na het snoeien alle snoeiafval en onkruid weg om ziekten te voorkomen. Krab daarna de grond wat open, breng traag werkende meststof aan en bedek met cacaodoppen, boomschors enz. Of vernieuw de bestaande bodembedekking. Maar spit in geen geval de grond om: dat verstoort de micro-organismen in de bodem en beschadigt de wortels.

Dank aan Jean-Luc Wanzoul, prof. aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

