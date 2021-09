Van 18 september tot 17 oktober organiseert Toerisme Vlaams-Brabant, samen met talrijke partners, de eerste Maand van de Lambiek. Deze 'champagne der bieren' is onlosmakelijk verbonden met het landschap en de keuken van Pajottenland en de Zennevallei. Op het programma staan 5 themaweekends met onder meer lambiekfiets- en wandeltochten langs brouwerijen, stekerijen en typische volkscafés.

'Onze biercultuur is wereldwijd gekend en de ganse Lambiekcultuur is daar een topvoorbeeld van', zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme. 'Via de Maand van de Lambiek willen we het grote publiek de smaak te pakken laten krijgen en hen een unieke toeristische bierbeleving aanbieden.'

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde 3 nieuwe Lambiekfietsroutes. 'Deze routes brengen de fietsers langs typische authentieke cafés en brouwerijen', zegt Gunther Coppens. 'Bovendien is een bezoek aan 'Lambiekland' pas echt volledig met een stijlvolle overnachting en een portie gastronomisch genieten. We werkten hiervoor een aantal verblijfs- en belevingsarrangementen uit die de Lambiekbeleving compleet maken.'

Dilbeek pakt dan weer uit met een hoppewandeling die onder meer langs het huisje Mostinckx voert.

Het programma van de Maand van de Lambiek: Weekend van 18 en 19 september: Lambiek Fietsen

Weekend van 25 en 26 september: thema Open brouwerij en Stekerijdagen

Weekend 2/3 oktober: thema culinair

Weekend van 9 en10 oktober: thema Lambiek en Landbouw

Weekend van 16 en 17 oktober: thema Lambiek wandelen Het uitgebreide programma vind je hier.

