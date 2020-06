Nu de musea weer open zijn, kan je in Bozar, in Brussel, een Belgische kunstenares ontdekken, die op haar 91 voor het eerst een grote solotentoonstelling krijgt. Jacqueline Mesmaeker stelt 36 werken tentoon die haar carrière omspannen.

Jacqueline wie? De naam Jacqueline Mesmaeker doet bij velen wellicht niet echt een belletje rinkelen, ook al is ze al meer dan 40 jaar kunstenaar. Ze werd in 1929 geboren in Brussel, de stad waar ze nog altijd actief is. Begin jaren '60 werkte ze als modeontwerper en stilist, onder andere bij het Brusselse warenhuis Innovation. Het was haar tante die haar de liefde voor beeldende kunst bijbracht en in 1974 besloot ze er in verder te studeren. Haar textielontwerpen gingen langzaam over in beeldende kunstwerken. Het praktische maakte plaats voor kunst zonder praktisch nut. Rond haar 45ste wordt ze voltijds kunstenaar.

© Hanna Gorjaczkowska

Tijd en kindertijd

Bozar maakte 11 zalen vrij voor het oeuvre van Mesmaeker: video-installaties, collages, eenvoudige werken op papier en sculpturale constellaties. Een poëtische kijk op alledaagse dingen is de rode draad, zoals het invallend licht bij een plastic waterfles in het werk La Pêche à la Lumière. De tijd -haar eigen kindertijd-, de zee, literatuur, kunstgeschiedenis en haar eigen verzameling objecten vormen een grote inspiriatiebron. In Papier Peint (1974) bijvoorbeeld schraapt ze laag na laag het behangpapier af van haar appartement in Brussel en verschijnen er speelse motieven van het behangpapier van haar kinderkamer. Haar fascinatie voor tijd ontstond naar eigen zeggen toen ze als kind school liep in Zwitserland en daar als 5-jarige voor het eerst een horloge zag bij een horlogemaker. Haar aquarellen refereren dan weer aan Alice's Adventures in Wonderland en Les Régentes is een verwijzing naar schilder Frans Hals.

L'Androgyne. Avion en phase d'approche, 1986-2013 (privéverzameling)

De kunst van Mesmaeker is niet altijd even toegankelijk. Ze schuwde het commerciële circuit en ging eigengereid haar weg. Ze wordt wel eens vergeleken met de Franse kunstenaar Louise Bourgeois (1911-2010). Haar eigenzinnigheid en late start in de kunstwereld hebben er wellicht voor gezorgd dat Mesmaeker lang onder de radar bleef. Aan haar eerste solotentoonstelling werkte ze actief mee. Her en der liet de kunstenares zelfs wat grafitti achter op .. de muren van Bozar. Dat mogen alleen grote kunstenaars!

De tentoonstelling Ah, Quelle Aventure ! Nog tot 21/7/2020 in Bozar, Brussel. Let op: wegens covid enkel tickets online! Info: www.bozar.be

