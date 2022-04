Een mooi gazon met prachtige bloemen, wie droomt er niet van? Om de natuur zijn werk te laten doen, roept Maai Mei Niet, een initiatief van Knack, mensen op om gedurende de maand mei hun gras niet te maaien. Husqvarna, producent van tuinmachines en gereedschappen, is grote voorstander van biodiversiteit en steunt dit initiatief actief. Het geeft vijf tips om de tuin klaar te maken voor een levendig voorjaarsseizoen.

Door het gras in mei niet te maaien krijgen niet alleen bijen en andere nuttige insecten een duwtje in de rug, ook tuineigenaars worden beloond met een kleurrijke tuin vol bloemen en een bruisend ecosysteem.

Tip 1. Maak een maaischema van je tuin: goed voor fauna en flora

Om de biodiversiteit van een tuin te verhogen, is het een goed idee om bepaalde plekken niet te maaien waardoor bloemen en andere planten de kans krijgen om te groeien. Dit start met het maken van een schets van de tuin die enkele stroken ongemaaid gras in kaart brengt, of enkele bloemperken in het centrum van de tuin laat bloeien. Het maaien van de overige stukken van het gazon kan handmatig gebeuren, of kan overgelaten worden aan een robotmaaier die met behulp van hekwerkbogen bloemperken of andere delen van de tuin afschermt.

© G.F./Husqvarna

Tip 2. Een geschikte grond voor het inzaaien van bloemen doet wonderen

Om bloemzaden de beste kans te geven om uit te groeien, is het belangrijk om een goed stuk grond uit te kiezen dat vrij is van begroeiing. Verwijder eerst de wortels van planten en onkruid die reeds aanwezig zijn, met uitzondering van planten waar al veel bloemen uit zijn gegroeid. Planten concurreren namelijk met elkaar om zonlicht en voedingsstoffen en de bedoeling is dat de bloemzaden optimaal kunnen groeien. Maak, na het uitkiezen van een stuk grond, deze los met een schoffel. Hierbij mag er niet te diep worden geschoffeld om het bestaande bodemleven te preserveren. Bij grote oppervlaktes is het soms noodzakelijk om ondiep te frezen, waarbij grond oppervlakkig wordt omgeroerd zodat deze makkelijker te bewerken is.

© Getty Images

Tip 3. Maak een tijdschema voor het inzaaien van bloemen en planten

April en mei zijn uitermate geschikt om bepaalde tuinbloemen te planten, zodat er tijdens de lente- en zomermaanden genoten kan worden van een kleurrijk geheel. Om voor afwisseling te zorgen in het uitzicht van de tuin zijn eenjarige of tweejarige bloemen een goede keuze. De eenjarige bloemen kunnen vanaf half april gezaaid worden. Hierbij is het aangewezen om enkel soorten in de grond te zaaien die tegen vorst kunnen. Indien de gewenste soort nachtvorst niet overleeft, is het aan te bevelen pas vanaf halverwege mei te zaaien. Mocht de vorst nog laat plaatsvinden nadat het zaad is uitgezaaid, bescherm dan deze plekken met potten en emmers.

© Getty Images

Tip 4. Verticuteren houdt het gazon gezond

Om het hele jaar door te kunnen genieten van een mooi gazon, verticuteert men best twee keer in het jaar het gras. Verticuteren, ook wel eens verticaal maaien genoemd, is een handeling waarbij tot enkele centimeters diep in de grond gesneden wordt, waardoor de wortels van mossen en dood gras wordt verwijderd. Hierdoor kan het gazon lucht, water en voedingsstoffen beter opnemen, wat resulteert in een levendige grasmat. De uitgelezen periode om dit te doen is in het voorjaar tussen maart en mei en in het najaar tussen augustus en oktober. Een dag voor de behandeling van het gazon is het verstandig om het gras kort te maaien en het gazon te bevochtigen. Tijdens het verticuteren zelf volgt men het best één richting in rechte banen. Verwijder hierna de losgekomen grasresten, mossen en onkruid en herhaal daarna het proces nog eens in de tegengestelde richting.

© Getty Images/iStockphoto

Tip 5. Het belang van snoeien

Het snoeien van de planten is essentieel om de tuin lenteklaar te maken. Belangrijk is dat je de planten op het juiste moment snoeit, zodat ze de rest van het seizoen kunnen stralen. Het is handig om een snoeikalender op te maken van de aanwezige planten in de tuin. Sommige planten vereisen namelijk een speciale manier van snoeien. Het is aangewezen om altijd een scherpe snoeischaar te gebruiken bij het snoeien zodat er een gladde snoeiwond ontstaat en de plant optimaal kan teruggroeien.

© Getty Images

Door het gras in mei niet te maaien krijgen niet alleen bijen en andere nuttige insecten een duwtje in de rug, ook tuineigenaars worden beloond met een kleurrijke tuin vol bloemen en een bruisend ecosysteem.Om de biodiversiteit van een tuin te verhogen, is het een goed idee om bepaalde plekken niet te maaien waardoor bloemen en andere planten de kans krijgen om te groeien. Dit start met het maken van een schets van de tuin die enkele stroken ongemaaid gras in kaart brengt, of enkele bloemperken in het centrum van de tuin laat bloeien. Het maaien van de overige stukken van het gazon kan handmatig gebeuren, of kan overgelaten worden aan een robotmaaier die met behulp van hekwerkbogen bloemperken of andere delen van de tuin afschermt.Om bloemzaden de beste kans te geven om uit te groeien, is het belangrijk om een goed stuk grond uit te kiezen dat vrij is van begroeiing. Verwijder eerst de wortels van planten en onkruid die reeds aanwezig zijn, met uitzondering van planten waar al veel bloemen uit zijn gegroeid. Planten concurreren namelijk met elkaar om zonlicht en voedingsstoffen en de bedoeling is dat de bloemzaden optimaal kunnen groeien. Maak, na het uitkiezen van een stuk grond, deze los met een schoffel. Hierbij mag er niet te diep worden geschoffeld om het bestaande bodemleven te preserveren. Bij grote oppervlaktes is het soms noodzakelijk om ondiep te frezen, waarbij grond oppervlakkig wordt omgeroerd zodat deze makkelijker te bewerken is.April en mei zijn uitermate geschikt om bepaalde tuinbloemen te planten, zodat er tijdens de lente- en zomermaanden genoten kan worden van een kleurrijk geheel. Om voor afwisseling te zorgen in het uitzicht van de tuin zijn eenjarige of tweejarige bloemen een goede keuze. De eenjarige bloemen kunnen vanaf half april gezaaid worden. Hierbij is het aangewezen om enkel soorten in de grond te zaaien die tegen vorst kunnen. Indien de gewenste soort nachtvorst niet overleeft, is het aan te bevelen pas vanaf halverwege mei te zaaien. Mocht de vorst nog laat plaatsvinden nadat het zaad is uitgezaaid, bescherm dan deze plekken met potten en emmers.Om het hele jaar door te kunnen genieten van een mooi gazon, verticuteert men best twee keer in het jaar het gras. Verticuteren, ook wel eens verticaal maaien genoemd, is een handeling waarbij tot enkele centimeters diep in de grond gesneden wordt, waardoor de wortels van mossen en dood gras wordt verwijderd. Hierdoor kan het gazon lucht, water en voedingsstoffen beter opnemen, wat resulteert in een levendige grasmat. De uitgelezen periode om dit te doen is in het voorjaar tussen maart en mei en in het najaar tussen augustus en oktober. Een dag voor de behandeling van het gazon is het verstandig om het gras kort te maaien en het gazon te bevochtigen. Tijdens het verticuteren zelf volgt men het best één richting in rechte banen. Verwijder hierna de losgekomen grasresten, mossen en onkruid en herhaal daarna het proces nog eens in de tegengestelde richting.Het snoeien van de planten is essentieel om de tuin lenteklaar te maken. Belangrijk is dat je de planten op het juiste moment snoeit, zodat ze de rest van het seizoen kunnen stralen. Het is handig om een snoeikalender op te maken van de aanwezige planten in de tuin. Sommige planten vereisen namelijk een speciale manier van snoeien. Het is aangewezen om altijd een scherpe snoeischaar te gebruiken bij het snoeien zodat er een gladde snoeiwond ontstaat en de plant optimaal kan teruggroeien.