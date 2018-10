Lyon en Clermont-Ferrand: een citytrip naar La Douce France

De meeste toeristen kennen Lyon alleen maar vanop de borden langs de autostrade richting zuiden van Frankrijk. Clermont-Ferrand is vooral bekend door de Michelin fabrieken en minder voor zijn uitzonderlijk architecturale en natuurlijke erfgoed of zijn culturele festivals.

Lyon, cultuurstad met een rijke geschiedenis en hoofdstad van de gastronomie

Tweeduizend jaar geschiedenis hebben in Lyon sporen nagelaten. Bezoek de Romeinse archeologische sites, het Oude-Lyon - Werelderfgoed van de Unesco - met zijn renaissance architectuur, La Presqu'île het hart van de stad, het dorpse La Croix-Rousse en ook het hedendaagse Lyon met de vernieuwende architectuur van het la Confluence district waar het Musée des Confluneces zich bevindt. Het is een gebouw gemaakt van glas, beton en roestvrij staal gelegen waar de Rôhne en Saône samenvloeien.

Het rijke erfgoed wordt getoond in verschillende musea zoals Musée des Confluences. Het ligt op de plaats waar Rhône en Saône samenvloeien en valt op door de futuristische architectuur.

Studentenstad Lyon is zo gezellig en levendig dat je er dagenlang kan flaneren. De toffe sfeer wordt nog versterkt door de vele festivals, verspreid over het jaar. In december wordt Lyon door La Fêtes des Lumières omgetoverd in een openluchttheater. Monumenten, straten, pleinen, parken zijn verlicht en overal in de stad zijn er lichtshows van internationale artiesten.

Ook het Festival de la Soie, half november, is een niet te missen evenement. Met tentoonstellingen en animatie wordt gefocust op Lyon als zijdestad.

Lyon heeft al eeuwenlang een ijzersterke gastronomische reputatie. Er zijn achthonderd restaurants, waarvan meerdere met sterren, en er zijn topchefs aan het werk zoals Paul Bocuse. De tientallen eenvoudige eethuizen, Les Bouchons, zijn bekend voor de traditionele keuken, de gerechten van de zijdewerkers van vroeger, met ingrediënten zoals lever, worst, spek en schapenpoten.

Bij dat lekker eten hoort natuurlijk een goede wijn en ook die staat op het menu. Lyon is het centrum van een groot wijngebied, met naar het noorden de Beaujolais, naar het zuiden de Côte du Rhône.

Clermont-Ferrand, aan de voet van vulkanen

De hoofdstad van de Auvergne is leuk voor een citytrip want er is hier veel om te ontdekken. Er zijn historische schatten zoals de Romaanse basiliek, geclassificeerd door Unesco, en de gotische kathedraal. Ook de musea moet je zien zoals het leuke L'Aventure Michelin waarin het verhaal wordt verteld over de broers Michelin en het wereldberoemde Michelinmannetje Bibendum.

Clermont-Ferrand is ook het ideale vertrekpunt voor excursies naar de Chaîne des Puys, oude vulkanen die sinds juli 2018 geregistreerd zijn als Unesco werelderfgoed.

Het is een uniek gebied in Fraankrijk met prachtige landschappen van vulkanen en kratermeren. Het is maar 30 minuten rijden naar de iconische Puy de Dôme, het Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne en Vulcania, een park gewijd aan vulkanen en de planeet Aarde.

Wat gastronomie betreft is Clermont-Ferrand ook een rijke stad gekend voor de St-Nectaire kaas, fruittaartjes en minder voor smaakvolle wijnen zoals de Côte d'Auvergne. Als centrum van rock, jazz, dans, theater, filmfestivals en ook rugby is Clermont-Ferrand een aangename stad. Het Festival van de kortfilm in februari en het rockfestival Europavox in de lente zijn hoogtepunten van de rijk gevulde culturele jaaragenda.

Voor meer informatie

www.clermontauvergnetourisme.com (Nederlandse versie vanaf 2019) en www.onlylyon.com