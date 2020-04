Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits versterkt de website lekkervanbijons.be zodat Vlamingen voortaan gemakkelijker de weg naar lokale detailhandelaars en hoevewinkels vinden.

De coronacrisis heeft het dagelijkse leven stevig door elkaar geschud. In deze tijden koken we vaker onze eigen maaltijden. Het is belangrijk om ook nu te kiezen voor lekkere en verse seizoensproducten. Lokale verse producten zijn immers volop beschikbaar. De overgang van het winterseizoen naar het voorjaar biedt extra keuzes.

Detailhandelaars en hoevewinkels verzameld op lekkervanbijons.be

Op de website lekkervanbijons.be van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) wordt vandaag zeer veel inspiratie met producten van eigen bodem aangeboden. Deze website gaat nu een stap verder met de toevoeging van een platform waar je eenvoudig en snel de lokale hoevewinkel, bioboer, viswinkel, aardbeienautomaat, ... op terug kan vinden.

De website rechtvanbijdeboer.be waar alle landbouwers waar je rechtstreeks producten kan kopen op te vinden zijn, wordt geïntegreerd in de website lekkervanbijons.be. Op die manier is er nu één plaats om alle informatie te vinden.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: "Het is een sterk signaal naar de Vlaming dat onze bedrijven en kleinhandelaars alles op alles zetten om de klant zo goed mogelijk te blijven bedienen. Daarom dat we nu in één platform voorzien waar je als consument eenvoudig je lokale voedingswinkel terug kan vinden om je seizoensproducten te kopen."

