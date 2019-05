Het is dit jaar precies 500 jaar geleden dat Leonardo Da Vinci overleed. De Italiaanse kunstenaar bracht de laatste jaren van zijn leven door in de Loirevallei. Daar hebben tal van evenementen plaats om hem te vieren.

Leonardo Da Vinci werd in 1452 geboren nabij Firenze. Hij was niet alleen kunstenaar, maar ook schrijver, architect, filosoof, natuurkundige, uitvinder... en gold als het schoolvoorbeeld van de homo universalis (universele mens), het genie in de renaissance. Bekende schilderijen van hem zijn de Mona Lisa en Het Laatste Avondmaal.

© Château du Clos Lucé - Léonard de Serres

In 1516 neemt hij zijn intrek in het Clos Lucé in de Loirestreek, in Frankrijk, op uitnodiging van koning en kunstmecenas François I. Daar kan je nog de woonvertrekken van de kunstenaar bezoeken. Er loopt ook een permanente tentoonstelling met de machines van Da Vinci. Clos Lucé is de plek waar hij overlijdt op 2 mei 1519. Zijn graf bevindt zich in het kasteel van Amboise, de verblijfplaats van de koning.

Fuifnummer

Weinigen weten dat de intellectuele en artistieke duizendpoot da Vinci ook een fuifnummer was. Hij was verzot op banketten en koninklijke bals, die hij voor het hof organiseerde. Om dit feestelijke aspect te herdenken, hebben de zomer lang concerten met renaissancemuziek plaats, van Bourges tot Tours, langs de kastelen van Valençay, Amboise en Chambord. Het Clos Lucé ontvangt in september het Europees festival van de renaissancemuziek. En dansliefhebbers kunnen op 18 mei in het kasteel van Rivau of op 28 juli in het koninklijk kasteel van Amboise deelnemen aan een heus renaissancebal. Gekostumeerd!

© Château du Clos Lucé - Léonard de Serres

Smaak van de renaissance

Wat hebben artisjok, een vork en gember met elkaar gemeen? Ze verschijnen alledrie in de renaissance en veroorzaken een revolutie in de tafelmanieren. Vijfhonderd jaar later eren 42 restaurants in de Loirevallei de culinaire kunst uit de 16de eeuw. Van mei tot september worden onder het motto Goût de Renaissance opnieuw typische ingrediënten uit die periode gebruikt in de gerechten, zoals kaneel, gember, kruidnagel, saffraan en nootmuskaat.

En dan zijn er nog de prachtige tuinen. Vijfhonderd jaar geleden ondergingen ze een ware metamorfose met open ruimtes, perspectief en symmetrisch aangelegde bloemenperken en fonteinen ...

Gedurende het feestjaar worden ze extra in de kijker gezet. Bijvoorbeeld op 5 en 6 juli, en op 2 en 3 augustus wanneer 's avonds duizenden kaarsen zullen oplichten in de Franse tuinen van Villandry.