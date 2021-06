Een vakantie in eigen land? In het Limburgse Dilsen-Stokkem, aan de poort van het Nationaal Park Hoge Kempen, kan je voortaan logeren in een luxueuze cottage op de voormalige mijnsite. De Antwerpse Kempen pakt dan weer uit met een gerenoveerde 18de eeuwse molenaarswoning.

Aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen, opende zopas vakantiepark 'Terhills Resort by Center Parcs'. Het is een project van de Limburgse Reconversie Maatschappij, die instaat voor de herbestemming van de oude mijnsites. Wat vroeger een steenkool- en grindwinningsite was, heeft nu plaatsgemaakt voor een uiterst groen vakantiepark. Het is een van de meest duurzame transformaties van het land. Op deze voormalige industriële site werden 219 hectaren volledig gesaneerd. 100 ha gingen terug naar de natuur, de overige 119 ha is bestemd voor toerisme en recreatie.

© Center Parcs

Eco-luxe

Center Parcs baat het Terhills Resort uit. Maar verwacht geen 'gewone' Center Parcs. Dit is een ecologische luxeversie. Het gaat om een kleinschalig resort met 250 stijlvolle cottages aan het water, sommige met een eigen aanlegsteiger, zodat je vanaf je vakantiehuisje meteen over het prachtige meer kunt gaan varen.

© Center Parcs

De slaapkamers hebben elk een eigen badkamer en de exclusive cottages beschikken over een buitensauna en buitendouche. Geen Aquadome hier als centraal ontmoetingspunt, maar de chiquere Country Club, met uitzicht over het meer. Geen reusachtig tropisch zwembad, maar een 'Aqua Garden': een binnenzwembad met stroomversnelling en een infinity pool in openlucht. En tenslotte een echt à la carte restaurant: Terland, in plaats van grootschalige cateringfaciliteiten. Traditioneel biedt Center Parcs activiteiten aan en die staan hier helemaal in het teken van de natuur, zoals kanoën of raft bouwen.

© Center Parcs

Harmonie met de natuur is trouwens essentieel in Terhills. De houtskeletwoningen zijn gemaakt van duurzame materialen, de daken van de centrale delen zijn groen en ongeveer de helft van de energie van het resort wordt opgewekt door een drijvend zonnepark.

Info: https://www.centerparcs.be/be-vl/belgie/fp_TH_vakantiepark-terhills-resort

Daar bij die molen

© Stichting Kempens Landschap/Roel Diepstraeten

Of wat dacht je van logeren in historische erfgoed? In Westerlo, in de Antwerpse Kempen, kan je gaan verblijven in een voormalige molenaarswoning. Het gaat om een beschermd monument uit de 18de eeuw dat de afgelopen drie jaar volledig werd gerestaureerd, uiteraard met zoveel mogelijk behoud van de historische elementen.

© Stichting Kempens Landschap/Roel Diepstraeten

Het is een ruim gebouw, waar je met tien mensen terecht kan. De Stichting Kempens Landschap is uitbater.

© Stichting Kempens Landschap/Roel Diepstraeten

De woning kijkt uit op een graanakker en op de Beddermolen, de houten windmolen die een eeuw vroeger, in 1683, gebouwd werd in opdracht van de abdij van Tongerlo. Het pittoreske erf met bakhuis en schuur en stal is een erg uitzonderlijke site en daarom volledig beschermd. Elke 1ste en 3de zondag van de maand openen de molenaars de molen voor bezoekers. In het bakhuisje op het domein, hebben regelmatig bakworkshops plaats.

Beddermolen / Westerlo © Stichting Kempens Landschap/James van Leuven

En wat kan je er verder zoal doen? Het molendomein bevindt zich aan de rand van het Merodegebied, een uitgestrekt bosgebied met veel fiets- en wandelpaden waar zich ook nog enkele erfgoedsites bevinden.

© Stichting Kempens Landschap/Roel Diepstraeten

Heb je het liever wat origineler? Huur dan een eTukTuk om geruisloos en zonder veel inspanning de Merode te verkennen.

Info:

www.beddermolen.be

https://www.laakdal.be/etuktuks

