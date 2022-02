Nog even opladen voor de laatste donkere wintermaanden? Dan is het feërieke lichtparcours bij het kasteel van Groot-Bijgaarden (Dilbeek) de perfecte uitstap.

Het lijkt wel de winter van de lichtfestivals. Heel wat steden en domeinen pakken ermee uit. Maar dat bij het kasteel van Groot-Bijgaarden, dat voor het eerst plaats vindt, wordt ongetwijfeld heel bijzonder. Nature Illuminated heet het en dat mag je erg letterlijk nemen. De natuur in het 14 ha grote park wordt in de schijnwerpers geplaatst. Thema: de vier seizoenen. Maar het is meer dan dat. Met hoogtechnologische videomapping, speciale lichteffecten en augmented reality worden de seizoenen op een magische manier gesimuleerd. Een parcours van 2 km - reken maar een goed uur om alles te zien - brengt je doorheen de veranderende natuur. Organisator is het internationaal evenementen bureau Fever en Groot-Bijgaarden krijgt de primeur.

Hoge noorden tot warme zomer

Wat kan je verwachten? Neem nu het herfstbos: verlichte reuzensculpturen en projecties in herfstkleuren slepen je mee naar het voorlaatste seizoen van het jaar. Speciale effecten maken je plots zo klein, dat paddenstoelen boven je uit torenen en je haast wegzakt in het kleurrijke bladerentapijt. In de winterlandschappen dwarrelen vlokken en sneeuwkristallen zodat je je in het hoge noorden waant.

Of loop je liefst meteen door naar de lente? Daar laten de lichttechnieken het gras groen kleuren en de natuur ontwaken. De bloemen ontluiken versneld voor je ogen en de levenscyclus van de natuur vangt weer aan. Op naar de zomer vol licht en warmte!

Sprookjesachtig

De route langs het lichtspektakel verloopt volledig buiten. Maar het eveneens prachtig verlichte kasteel is natuurlijk nooit ver weg. De plek was al bewoond in de 12de eeuw, maar kreeg zijn huidige grootte en uitzicht in de 17de eeuw, in de stijl van de Vlaamse Renaissance. Begin 20ste eeuw werd het van de ondergang gered door Raymond Pelgrims de Bigard, wiens nazaten zijn werk nog altijd verder zetten. Het kasteel oogt ook zonder lichtparcours al bijzonder sprookjesachtig. Vooral de brede sloot rondom, de stenen brug met vijf bogen, de ophaalbrug en 30 m hoge slottoren spreken tot de verbeelding.

Nature Illuminated. 21/1 tot 20/3 in het Kasteel van Groot-Bijgaarden, Isidoor Van Beverenstraat 5, Dilbeek. Ma-do, 19-21 u, Vr-za-zo, 18-21.30 u. natureilluminated.com/brussel

