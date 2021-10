Deze winter verlichten twee lichtspektakels van de makers van China Light de donkere dagen. In ZOO Antwerpen volg je het witte konijn, kijkt door het sleutelgat en duikt in de doldwaze droomwereld van Alice in Wonderland. En op het allereerste lichtfestival in ZOO Planckendael begeleiden de dino's je op je avondwandeling.

Na vijf succesvolle edities - en een verplichte coronasluiting - pakt ZOO Antwerpen deze winter opnieuw uit met een uniek lichtspektakel. Deze keer dompelt de ZOO zich helemaal onder in het speelse universum van Alice in Wonderland. Verwondering, onverwachte ontmoetingen en spannende avonturen staan centraal in dit lichtjes absurde verhaal.

De makers van het China Light Festival lieten zich voor deze editie inspireren door het bekende sprookje van Lewis Carroll en transformeerden het witte konijn, de lachende grijnskat en de bazige koningin tot indrukwekkende lichtcomposities van zijde en metaal. Zo'n 120 Chinese lichtkunstenaars werkten mee aan de meer dan 100 composities die doorheen het park te zien zullen zijn. Meer dan 30 van hen zakten af naar ons land om de sculpturen en objecten in het park tot in de puntjes af te werken.

130 composities, 18.000 lichtjes

In totaal zorgen zo'n 18.000 energiezuinige lichtjes voor een magische sfeer tijdens de donkerste dagen van het jaar. "De Chinese lichtkunstenaars hebben zichzelf dit jaar overtroffen", zegt Ilse Segers van ZOO Antwerpen. "De composities worden elke editie indrukwekkender. De zijden stoffen zijn prachtig bedrukt en alle figuren werden met een bijzonder oog voor detail afgewerkt."

Voor wie van cijfers houdt: er zullen 130 composities staan met meer dan 3200 lichtobjecten en 203 figuren. Ook de afmetingen van de sculpturen zijn imposant: de hoge theepot is 7 meter hoog, de lange tafel voor het theekransje wel 6 meter lang en ook Alice torent tot wel 6 meter boven de bezoekers uit.

Glühwein en smoutebollen

Nieuwsgierige Alice smult in haar wonderland van rare drankjes, gekke koekjes en is te gast op een wel heel bijzonder theekransje. Ook voor de bezoekers van het lichtfestival staat heel wat lekkers op het menu. Op drie verschillende locaties kan je genieten van hartige hapjes en zoete zondes. Het aanbod varieert van traditionele smoutebollen en verse wafels, burgers en hotdogs tot warme soep. Veilig in openlucht, lekker warm in de buurt van gezellige vuurkorven. Al is het ook mogelijk om je op een ander manier te verwarmen, met een glaasje cava, jenever, glühwein of een warme chocolademelk.

Lichttherapie

"Al enkele jaren zagen we in ZOO Antwerpen hoeveel mensen genoten van onze lichtfestivals. De unieke traditionele Chinese manier waarop mensen mekaar geluk en alle goeds wensen op het einde van het jaar, wilden we maar al te graag eens uitproberen in ZOO Planckendael", zegt Ilse Segers.

Het zijn nochtans geen gemakkelijke tijden geweest voor de dierentuin. "We hebben ons park twee keer voor een lange tijd moeten sluiten tijdens de coronacrisis. Ook in onze samenleving viel alles stil en was licht en gezelligheid plots geen vanzelfsprekendheid meer waardoor we het lichtfestival hebben moeten annuleren. Maar we geven niet op! We gaan er dit jaar opnieuw tegenaan en halen alsnog de verloren tijd in. De kunstwerken lijken wel een magische lichttherapie die kunnen helpen om eindelijk die donkere periode achter ons te laten."

Dinolights

Een Tyrannosaurus Rex torent boven alle bezoekers uit. Naast de wandelpaden zie je plots twee Velociraptors opduiken en ben je nog net op tijd om een kleintje uit zijn ei te zien kruipen. Tegelijkertijd houdt bovenop de boot aan de bonobo's een stel dinosaurussen de bezoekers in de gaten.

Dieren zal je in ZOO Planckendael niet zien tijdens de wandeling van 1,5 uur, maar dinosaurussen zijn er des te meer - 78 precies te zijn. In het totaal hebben meer dan honderd Chinese kunstenaars maar liefst 66 composities, met 360 lichtobjecten uit 68 ton staal voorzien. Om alles zo magisch mogelijk te maken, is het lichtfestival goed voor wel 11.000 meter aan energie-efficiënte lichtkabels en 18.000 meter satijn in de meest uiteenlopende kleuren.

Bezoekers hoeven niet bang te zijn van hongerige dinosaurussen, maar ook niet van hongerige magen. Tijdens de wandeling tussen, naast, onder en langs de imposante lichtobjecten kunnen de bezoekers genieten van een hapje en een drankje in de Bonobo en de Ooievaar. Hartige maaltijden en zoete desserts staan allemaal op het menu: het recept voor een zeer geslaagde én smakelijke avondwandeling.

Praktisch Beide lichtfestivals lopen van 3 december tot en met 16 januari 2022 (24 en 31 december uitgezonderd). Bezoeken kan tussen 17.15 en 21.15 uur. Reserveer voor Alice In Wonderland jouw tijdsslot op www.zooantwerpen.be.

Reserveer voor Dinolights jouw tijdsslot op www.zooplanckendael.be. De tickets voor de lichtfestivals zijn afzonderlijk te boeken. ZOO-abonnees genieten korting.

