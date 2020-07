Rembrandt zag in Leiden op 15 juli 1606 het levenslicht als negende kind van een molenaar. Hier bracht hij de eerste 25 jaar van zijn leven door en legde hij de basis voor zijn indrukwekkende artistieke carrière. Reden genoeg om de stad te ontdekken in de voetsporen van de kunstenaar.

Rembrandt groeide op in redelijke welvaart en ontwikkelde zich in het begin van de Gouden Eeuw tot een groot kunstenaar. Zowel geïnspireerd door Lucas van Leyden, als opgejut door stads- en leeftijdsgenoot Jan Lievens, die behalve een vriend ook een concurrent van hem was, ontwikkelde hij zijn talent, leerde het vak en experimenteerde met nieuwe technieken en grondstoffen. Terwijl zijn kennis van de schilderkunst groter werd, begon hij ook met het lesgeven aan anderen.

Gerard Dou ging op 14-jarige leeftijd bij Rembrandt in de leer. Beïnvloed door Rembrandts schilderen is Dou later ook tot de fijnschilders gaan behoren. Na jaren van experimenteren en lesgeven, groeide Rembrandt uit tot een internationale beroemdheid. Amsterdam is vaak de plek waar de meester-schilder mee geassocieerd wordt, maar in Leiden ontwikkelde de 'Jonge Rembrandt' zich. Hier in de Leidse dynamiek van de vroege Gouden Eeuw onderscheidde hij zich.

De Rembrandt Route

Leiden werkte een unieke wandeling uit, in de voetsporen van de beroemdste grootmeester uit de Gouden Eeuw. Alle historische Rembrandtlocaties worden in deze wandeling met elkaar verbonden. Zo leidt de wandeling, die begint aan Museum De Lakenhal, onder andere langs de geboorteplek van Rembrandt (waar door middel van Augmented Reality het digitaal gereconstrueerde geboortehuis bekeken kan worden), het atelier van leermeester Jacob van Swanenburg en de Latijnse School waar Rembrandt vanaf zijn zevende naar school ging.

© Foto Hielco Kuipers

De Latijnse School was bedoeld als vooropleiding voor de universiteit. Er werd alleen in het Latijn gesproken en les gegeven. Hier leerde Rembrandt ook voor het eerst schetsen. Hij volgde er tekenlessen van Henricus Rieverlinck, zijn eerste tekenleraar. Het prachtige gebouw is niet te bezoeken.

Wel bevindt zich op de begane grond de 'Young Rembrandt School'. Als je hier naar binnen kijkt, kun je je door de meester zélf laten schetsen!

Langs de route staan themaborden met informatie die een beeld geven van het leven in Leiden tijdens de Gouden Eeuw.

Het boekje 'De Rembrandt Route' is met al zijn rijkelijk geïllustreerde achtergrondverhalen, talloze anekdotes en ruim 25 deelkaarten het ideale vertrekpunt voor een onvergetelijke wandeling door Leiden. Kostprijs: € 6,95verkrijgbaar bij de VVV Leiden.

Als leuke aanvulling op de Rembrandt wandeling is de 'Leidse AR Rembrandt Route' appontwikkeld, een Augmented Reality app waarbij stadsgids Onno Blom op zeven locaties aanvullende informatie geeft. Ga met je telefoon op ontdekkingstocht en laat de geschiedenis van Rembrandt & de Gouden Eeuw tot leven komen.

Info: www.visitleiden.nl/

