In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen is kunstenaar en Lego-liefhebber Maarten Steurbaut woensdagochtend begonnen aan het samenstellen van een levensgrote mozaïek die het bekende Mariabeeld van de kathedraal voorstelt.

Het evenement is een initiatief van de kathedraal om Maria Tenhemelopneming (op 15 augustus) in de kijker te zetten. Na de presentatie van het resultaat vindt woensdagavond ook de jaarlijkse processie met het beeld plaats.

De Mariaprocessie is een eeuwenoude traditie die sinds enkele jaren weer hernomen wordt. Vorig jaar besliste de kathedraal om het evenement meer luister bij te zetten door er een kunstproject aan te koppelen. Toen werd een live painting act op poten gezet, ditmaal viel de keuze op een Lego-mozaïek van het Mariabeeld.

Kunstenaar Maarten Steurbaut kreeg woensdagochtend hulp van waarnemend burgemeester Koen Kennis (N-VA) om de eerste blokjes te leggen. Tegen de avond zou het mozaïek klaar moeten zijn. Het kan dan even het beeld zelf vervangen wanneer dat wordt meegenomen voor de processie. Ook donderdag en vrijdag zal het nog in de kathedraal te zien zijn, daarna neemt Steurbaut het mee om er op Lego-events mee te pronken.

Aan het project hangt ook een inzamelactie vast. Wie legoblokjes wil kopen om in het kunstwerk te laten plaatsen, kan op www.onzelievevrouwekapel.be een set van 50, 125 of 500 blokjes kopen en schenken. De opbrengst van het initiatief gaat naar de vzw Afrant, die ontwikkelingsprojecten organiseert in Benin en Burkina Faso, en naar de sociale goede doelen van de kathedrale parochie.