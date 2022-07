De reizende tentoonstelling ''Toetanchamon, zijn graftombe en zijn schatten'' houdt vanaf woensdag 20 juli halt in de expositiehallen van Tour & Taxis in Brussel. De tentoonstelling is met haar 1.000 uitzonderlijke stukken de meest complete retrospectieve die ooit over de jonge Egyptische koning is gemaakt.

Het is bijna een eeuw geleden dat de Britse archeoloog Howard Carter op 4 november 1922 de bijna intacte graftombe van Toetanchamon ontdekte. De tentoonstelling vertrekt vanuit de aantekeningen van Carter en wordt aangevuld met zwart-witfoto's die gemaakt werden bij de ontdekking. Zo begint de ontdekkingsreis van de bezoekers.

Toetanchamon besteeg op 8-jarige leeftijd de troon als Farao en overleed tien jaar later. Het mysterie en de fascinatie voor zijn figuur wordt tijdens de tentoonstelling uitgebreid getoond via replica's van een gouden strijdwagen, de sarcofaag en de juwelen van de koning, zijn dolk, amuletten en beeldjes van godheden, maar ook meer verrassende voorwerpen, zoals de sandalen van de farao. De grafkamers komen via 3D-technologie echt tot leven.

"Elk voorwerp in de tentoonstelling is uniek. Maar het meest ontroerende van allemaal is voor mij het gouden masker," zegt de Egyptoloog Zahi Hawass, verwijzend naar het beroemde dodenmasker van Toetanchamon. "Het is werkelijk een ongeëvenaard meesterwerk in de geschiedenis van de archeologie, gemaakt door een kunstenaar met gouden handen."

De tentoonstelling ''Toetanchamon, zijn graftombe en zijn schatten'' werd sinds de opening in 2008 al door zo'n 7,5 miljoen mensen bezocht in 40 steden over de hele wereld.

Het is bijna een eeuw geleden dat de Britse archeoloog Howard Carter op 4 november 1922 de bijna intacte graftombe van Toetanchamon ontdekte. De tentoonstelling vertrekt vanuit de aantekeningen van Carter en wordt aangevuld met zwart-witfoto's die gemaakt werden bij de ontdekking. Zo begint de ontdekkingsreis van de bezoekers. Toetanchamon besteeg op 8-jarige leeftijd de troon als Farao en overleed tien jaar later. Het mysterie en de fascinatie voor zijn figuur wordt tijdens de tentoonstelling uitgebreid getoond via replica's van een gouden strijdwagen, de sarcofaag en de juwelen van de koning, zijn dolk, amuletten en beeldjes van godheden, maar ook meer verrassende voorwerpen, zoals de sandalen van de farao. De grafkamers komen via 3D-technologie echt tot leven. "Elk voorwerp in de tentoonstelling is uniek. Maar het meest ontroerende van allemaal is voor mij het gouden masker," zegt de Egyptoloog Zahi Hawass, verwijzend naar het beroemde dodenmasker van Toetanchamon. "Het is werkelijk een ongeëvenaard meesterwerk in de geschiedenis van de archeologie, gemaakt door een kunstenaar met gouden handen." De tentoonstelling ''Toetanchamon, zijn graftombe en zijn schatten'' werd sinds de opening in 2008 al door zo'n 7,5 miljoen mensen bezocht in 40 steden over de hele wereld.